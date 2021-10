Oltre 170 corridori a Barzola per il Trofeo Team Ciclocross, una “festa dello sport” nei campi di Angera

(foto Fausto Buschini)

Grande festa per gli amanti del ciclismo cross-country ieri, domenica 24 ottobre, a Barzola, frazione campagnola a nord di Angera dove si è svolta la prima edizione del Trofeo Team Ciclocross. La prima delle tredici tappe del nuovo “Trofeo Lombardia-Piemonte”, alla sua prima edizione, è stato un successo in termini partecipazione, e naturalmente sportivi. Tanti, infatti, sono stati gli spettatori e soprattutto gli atleti, con 177 corridori provenienti da tutto lo Stivale che si sono sfidati nelle sei corse le categorie organizzate dal Team Ciclocross PCR (Ponti Cadrezzate Romeo) lungo il tracciato da 2,2km tra asfalto, sterrato e il prato del campo di Barzola.

Trofeo Team Ciclo Cross, i vincitori della corsa a Barzola

Ad aggiudicarsi la corsa ciclistica angerese Danny Lupato del Team Cingolani, classificatosi davanti a Giulio Valfre’ (Vigor Cuneo) e Marco Carozzo (Gito Squadra Corse) nella gara dei ”prof” maschile, sulla distanza di un’ora.

Nicole Fede (Guerciotti) ha invece trionfato nella Open Femminile mentre Anita Poletti nelle Donne Junior, regalando una gioia alla squadra organizzatrice (Team Ciclocross PCR) come pure Ivan Colombo, che ha dominato la corsa della categoria Esordienti difendendo gli stessi colori del presidente Rinaldo Ponti.

Le altre corse hanno visto i successi di Samuel Mazzucchelli (team STM) nei Master F1, Graziano Bonalda (team STM) Master F2, Corrado Cottin (Cicli Benato) Master F3, Valentina Mariani (Mazzucchelli Team) nelle Master Women, Francesco Bettinelli (GC Almenno) e Sara Peruta (Monte Canto) nei Giovanissimi Maschili e Femminili, Nicolo’ D’Alessandro (Valle Olona), Daniele Longoni (Cicli Fiorin) e Greta Pighi (Cicli Fiorin) nelle categorie degli Allievi, Roberto Sesana (Vertematese) tra gli Juniores, e Sara Ghirello (Team Cicloteca) nelle Donne Esordienti.

Una corsa che può ambire a diventare “una classica del ciclocross italiano”

Per il Team Ciclocross PCR, oltre alla fatica organizzativa, anche quella agonistica , che ha portato oltre alle belle vittorie di Anita Poletti (Donne Junior) e Ivan Colombo (Esordienti) ,altri ottimi piazzamenti, come il terzo posto nella Juniores di Giovanni Bortolozzo, il quarto tra gli Esordienti di Andrea Visentin, il quinto e sesto nella Donne Open di Margherita Desando e Silvia Folloni e il quarto nella G6 Giovanissimi della piccola Maya Baldo.

Soddisfatto dell’andamento della giornata il presidente del Team Ciclocross Rinaldo Ponti: «Una domenica soleggiata e calda ha agevolato il nostro lavoro, i concorrenti hanno mostrato elogi al percorso di gara, e Barzola ha risposto molto bene nell’accogliere la ”carovana” del ”circus” del ciclocross lombardo. La speranza – sottolinea Ponti – è che questo evento non rimanga un caso isolato ma abbia un seguito e possa diventare una classica del calendario del ciclocross italiano. Non posso far altro che ringraziare tutti quelli che hanno collaborato nella perfetta riuscita dell’evento, FCI Lombardia, l’Amministrazione Comunale di Angera, l’assessore allo sport Campagnuolo, la Polizia Locale, il bar Aleo di Barzola, l’azienda agricola Zigaglio, i proprietari dei terreni, gli sponsor e i volontari indispensabili per la gestione del tracciato».

«Tanti ragazzi e ragazze si sono dati battaglia nelle varie categorie, una bella domenica all’insegna dello sport vero e dell’aggregazione tra la comunità – ha invece commentato l’assessore Campagnuolo -. Ho definito questo appuntamento “evento zero” per confermare la mia volontà di ripetere ogni anno questa tappa del trofeo Lombardia-Piemonte nelle nostre Frazioni di Barzola e Capronno e farlo diventare un tradizionale evento».