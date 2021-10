Oltre 900 i sanitari sospesi da Ats Insubria nel Varesotto e nel Comasco

Sono oltre 900 i provvedimenti di sospensione notificati da Ats Insubria a personale sanitario non in regola con le vaccinazioni anticovid.

Sono state 7484 le posizioni esaminate dagli uffici di Ats sulla scorta della normativa dedicata agli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario. Indagini che hanno richiesto anche verifiche incrociate sull’esistenza di cause ostative all’assolvimento dell’obbligo.

L’istruttoria, piuttosto complessa, ha previsto una prima comunicazione a mezzo pec o raccomandata nella quale si chiedeva di documentare eventuali situazioni di esclusione dall’obbligo vaccinale. In assenza di riscontro, è stata inviata una seconda comunicazione con l’invito a procedere con la somministrazione della vaccinazione entro sette giorni.

A quanti non hanno fornito riscontro e previa ulteriore verifica dell’assenza di registrazione nella banca dati sulle vaccinazioni in uso in Regione Lombardia, si è provveduto a inviare un provvedimento di accertamento (notificato all’interessato, all’Ordine Professionale se previsto per la categoria e al datore di lavoro).

Ad oggi risultano inviati 925 provvedimenti di accertamento, a seguito dei quali 317 lavoratori hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione fornendo l’opportuna documentazione attestante l’assolvimento dell’obbligo. Per 477 soggetti l’istruttoria risulta ancora in corso.