Open day a L’Accademia Istruzione e Formazione Professionale di Gallarate

L’Accademia I. e F. P. Istruzione e Formazione Professionale, Ente accreditato in sezione A n. 819 del 31-03-2014 da Regione Lombardia, è leader nel settore della formazione professionale da oltre 30 anni. E’ in particolare il punto di riferimento sul territorio per la formazione nel settore del benessere: acconciatura ed estetica.

L’istituto nel corso degli anni ha ampliato la sua offerta formativa per rispondere alle richieste in continua evoluzione del mercato del lavoro avendo sempre come obiettivo primario la formazione di professionisti altamente qualificati.

I corsi

Corso Triennale di Operatore del Benessere: erogazione dei servizi di trattamento estetico

Corso Triennale di Operatore del Benessere: erogazione dei trattamenti di acconciatura

Con i nostri corsi, si possono conseguire sia la qualifica professionale, che consente di lavorare, sia il titolo abilitante che permette di aprire un’impresa di acconciatura o di gestirne una per conto di terzi.

L’offerta formativa è strutturata per competenze all’interno delle quali lavorano in stretta sinergia varie discipline, fra le quali: italiano, matematica, inglese, comunicazione, psicologia, informatica, economia e diritto, sicurezza, anatomia e fisiologia, dermatologia e igiene, laboratorio tecnico-professionale.

990 ore anno per un totale di 2970 ore. Dal seconda anno le ore saranno suddivisa tra formazione in aula e formazione in alternanza scuola-lavoro. E’ prevista anche la possibilità di attivare percorsi in apprendistato (apprendistato I livello).

Destinatari e requisiti

Diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media)

Età inferiore ai 18 per l’iscrizione al primo anno

Open day Giovedì 11 novembre alle ore 14.30

Giovedì 16 dicembre alle ore 14.30

Giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 14.30 La partecipazione ad open day, è possibile solo tramite prenotazione tramite questo link: https://forms.gle/h62xrkzoguiQ4AD28

L’Accademia I. e F. P. Istruzione e Formazione Professionale

Via Aleardo Aleardi 36, Gallarate (Zona Madonna in Campagna)

Tel. 0331782471

Email: segreteria@l-accademia.it

