Openjobmetis, altra figuraccia: non difende, attacca male e viene travolta a Cremona

Terza sconfitta consecutiva per la Openjobmetis che perde male a Cremona, 94-78, al termine di una gara dominata dai padroni di casa privi di Poeta. La situazione si fa preoccupante perché Varese non difende, attacca malissimo e neppure reagisce d’istinto ai canestri avversari.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

VANOLI CREMONA – OPENJOBMETIS VARESE 94-78

(29-18, 43-33; 72-53)

CREMONA: Spagnolo 16 (5-7, 2-2), Harris 22 (4-7, 4-7), Pecchia 4 (2-4), Tinkle 12 (2-2, 2-3), McNeace 14 (6-8); Sanogo 7 (3-4), Cournooh 13 (3-7, 0-1), Miller 6 (1-3, 0-2). Ne: Agbamu, Zacchigna. All. Galbiati.

VARESE: Kell 6 (2-6, 0-2), Beane 14 (4-5, 1-5), Gentile 18 (5-9, 2-3), Jones 14 (4-6, 1-2), Egbunu 6 (3-6); Amato, Sorokas 6 (2-4, 0-1), De Nicolao 2 (1-1, 0-2), Wilson 4 (2-4, 0-2), Ferrero, Caruso 8 (4-5). Ne: Virginio. All. Vertemati.

ARBITRI: Lo Guzzo, Borgioni, Gonella.

NOTE. Da 2: C 26-42, V 27-46. Da 3: C 8-15, V 4-17. Tl: C 18-23, V 12-16. Rimbalzi: C 29 (7 off., Pecchia 7), V 28 (11 off., Egbunu 8). Assist: C 16 (Harris 5), V 10 (Kell, Beane 3). Perse: C 14 (Harris, Spagnolo 4), V 15 (Kell 4). Recuperate: C 9 (Tinkle 3), V 5 (Egbunu 2). Usc. 5 falli: nessuno. F. tecnico: Gentile.