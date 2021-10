Openjobmetis lancia Jonny Job, l’app che trasforma il passaparola in offerte di lavoro

Il passaparola: il sistema più antico per cercare e trovare lavoro, nella sua versione 4.0. È questo in estrema sintesi Jonny Job, la nuova app annunciata oggi da Openjobmetis e che punta a rivoluzionare il mondo del recruiting attraverso una digitalizzazione del passaparola tra amici e conoscenti.

Jonny Job è uno strumento innovativo, finora inedito nel campo della ricerca del lavoro in Italia, che valorizza il sistema della segnalazione affidabile, affinché tutti possano avere una chance per rendersi socialmente utili e contribuire alla ricerca di lavoro per amici e conoscenti. Una rete di contatti che crea sinergia, i vantaggi di una collaborazione veloce, il passaparola che funziona. Azioni semplici che Jonny Job rende ancora più naturali grazie a un’innovazione sempre a portata di mano. Scaricando gratuitamente l’app, infatti, tutti possono vedere le offerte di lavoro – filtrabili per area geografica e tipologia – che ogni giorno Openjobmetis propone e farsi da tramite per un parente, un conoscente, un amico alla ricerca di un posto di lavoro. Una volta inviata la segnalazione del possibile candidato, entrano in gioco i recruiter di Openjobmetis che porteranno avanti l’iter di selezione mediante contatto diretto.

L’app introduce poi un sistema premiante per valorizzare i protagonisti di quello che va definendosi come vero e proprio passaparola 4.0. Dalla registrazione e personalizzazione del profilo personale, fino alla segnalazione del candidato e poi all’esito del colloquio, infatti, il segnalatore accumula punti, ottenendone il massimo nel caso in cui la selezione vada a buon fine e il candidato trovi effettivamente un impiego presso una delle aziende clienti di Openjobmetis. Così, grazie a un esclusivo catalogo premi, gli utenti vedranno riconosciuto il loro impegno.

«Per prima in Italia, Openjobmetis rivoluziona il mercato del lavoro e lo fa dando al passaparola, un valore finora mai riconosciuto -commenta Rosario Rasizza, Amministratore delegato di Openjobmetis-. Sono convinto che il rilancio del lavoro sia la chiave per la ripartenza. Jonny Job mette chiunque in condizione di dare il proprio contributo a questa svolta. La segnalazione informale di una persona di fiducia è un gesto comune, abituale e spontaneo, che può rivelarsi fondamentale se motivato dalla volontà di aiutare qualcuno a trovare un lavoro. Abbiamo voluto lanciare un’app innovativa che da un lato ripaga il prezioso spirito di iniziativa di ognuno di noi e allo stesso tempo diventa un facilitatore per la ricerca del perfect match tra domanda e offerta. Un’ app in cui i ruoli possono essere interscambiabili e un segnalato può diventare a sua volta segnalatore, perché tutti noi possiamo ‘essere Jonny’».

«Jonny Job ha rappresentato un progetto di sviluppo sfidante e carico di prospettiva –aggiunge Mario Bellotti, Project Manager dell’App-. Abbiamo lavorato mettendo in sinergia molte ed eterogenee competenze affinché il risultato finale fosse all’avanguardia da un punto di vista tecnologico, user friendly e implementabile nel tempo. Abbiamo già, infatti, idee su nuove funzionalità da aggiungere, rispetto alle quali aspettiamo però di soppesare i primi risultati in termini di download che saranno senz’altro favoriti dalla grande campagna di comunicazione posta in essere e naturalmente… dal passaparola».

Il passaparola, del resto, funziona sempre, specialmente in Italia: secondo i dati dell’ultimo rapporto Inapp 2021, per esempio, il passaparola si attesta al 1° posto in termini assoluti tra i canali di ricerca attiva del lavoro, con particolare riferimento alla popolazione di età compresa tra i 18 e i 32 anni e per quella del Mezzogiorno.

Secondo un’indagine effettuata da Openjobmetis su un campione rappresentativo di professionisti, l’82% degli intervistati dichiara di aver segnalato un conoscente per una posizione lavorativa o di averne ricevuta una in tal senso. Il 50% ha esperienza di entrambe le situazioni a fronte invece di un 18% che non ha mai avuto a che fare con il passaparola nella sfera professionale. Jonny Job è anche sul web: su www.jonnyjob.it tutte le informazioni per la perfetta fruizione della app, il catalogo premi e news sempre aggiornate sull’esperienza di #esserejonny.

Jonny Job è stato presentato e ufficialmente lanciato oggi nel corso di un evento allo Iuta Bistrot dell’HangarBicocca di Milano e, in contemporanea, in live streaming sui canali Linkedin e Facebook di Openjobmetis. L’Amministratore Delegato, Rosario Rasizza, ideatore di Jonny Job, ha descritto la filosofia alla base dell’app e l’impatto rivoluzionario che potrà avere sul modo di cercare e trovare lavoro. L’evento è stato moderato dalla giornalista Veronica Gentili e ha visto la partecipazione in qualità di ospite del noto speaker radiofonico Fabio De Vivo. Ecco la diretta integrale dell’evento