Openjobmetis umiliata a Bologna: la Virtus rifila 41 punti di distacco

Sconfitta senza attenuanti per la Openjobmetis travolta dalla Virtus a Bologna. Ben 41 i punti di scarto tra le due squadre con i biancorossi che dopo l’intervallo crollano definitivamente.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

SEGAFREDO V. BOLOGNA – OPENJOBMETIS VARESE 97-56

(21-16, 44-35; 72-50)

V. BOLOGNA: Teodosic 5 (1-1, 1-6), Pajola 7 (0-1, 2-3), Weems 19 (3-5, 3-4), Hervey 23 (9-13, 0-4), Jaiteh 7 (2-4); Tessitori 4 (2-4), Belinelli 17 (2-5, 3-5), Alibegovic 13 (4-7, 1-3), Ruzzier (0-1, 0-2), Ferdeghini, Alexander (0-1, 0-1), Barbieri 2 (1-1). All. Scariolo.

VARESE: De Nicolao (0-1 da 3), Wilson 3 (0-2, 1-8), Gentile 9 (4-11, 0-1), Jones 4 (1-3), Egbunu 14 (4-7); Amato 4 (1-6 da 3), Beane 7 (2-4, 1-3), Sorokas 13 (3-5, 1-2), Ferrero (0-2, 0-2), Caruso 2 (1-1, 0-2). Ne: Zhao. All. Vertemati.

ARBITRI: Attoli, Grigioni, Vita.

NOTE. Da 2: B 24-43, V 15-35. Da 3: B 10-28, V 4-25. Tl: B 19-29, V 14-23. Rimbalzi: B 55 (12 off., Harvey 11), V 36 (7 off., Egbunu 11). Assist: B 29 (Ruzzier, Teodosic 6), V 9 (Amato 4). Perse: B 12 (Weems 4), V 19 (Gentile 5). Recuperate: B 5 (Pajola, Hervey 5), V 4 (De Nicolao 2). Usc. 5 falli: Alibegovic, Jones. F. antisportivo: De Nicolao, Alibegovic.