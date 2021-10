Operaio folgorato in una cabina elettrica di Nerviano

Gravissimo incidente sul lavoro in un’azienda della zona industriale di Nerviano: un operaio di 66 anni, per cause ancora non note, è rimasto folgorato.

È avvenuto in una cabina elettrica nella zona industriale, in via IX Novembre 1989.

L’operaio ha riportato ustioni agli arti superiori e al volto: è stato portato in codice rosso in ospedale a Legnano, in condizioni molto gravi.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso del 118, un’ambulanza e Vigili del Fuoco, oltre ai tecnici Enel. Presenti anche i Carabinieri che stanno indagando sul caso.

Questa mattina sempre a Nerviano un operaio è caduto da un’impalcatura ed è gravissimo in ospedale. Una giornata nera: due infortuni a poco più di due chilometri di distanza.