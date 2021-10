Nei distretti di Tradate, Azzate e Arcisate i nuovi corsi gratuiti di Oplà per trovare lavoro

Oplà è la sigla di “Opportunità per il lavoro”, un progetto finalizzato alla costruzione di misure di sostegno per famiglie fragili e realizzato negli ambiti distrettuali di Azzate (13 comuni), di Tradate (18 comuni) e di Arcisate (11 comuni) e della Comunità Montana del Piambello.

Tra le attività che rientrano nel progetto, quella principale è la formazione, per dare a chi è in cerca di un lavoro una chance in più in un mondo in cui la buona volontà non sempre è una dote sufficiente.

Con Oplà si può diventare saldatore, oppure acquisire competenze di informatica di base, imparare ad orientarsi nel mondo del digitale e valorizzare il proprio profilo professionale.

Dal mese di ottobre riparte l’offerta di corsi di formazione gratuiti e si amplia la platea delle persone che possono accedervi. Se nella prima edizione i corsi erano rivolti solo a categorie di persone in particolare situazione di disagio, quindi nuclei familiari con o senza figli a carico, persone disabili, vittime di violenza o appartenenti a minoranze, stranieri con scarse abilità, persone per le quali sono stati emessi provvedimenti dell’autorità giudiziaria o con problemi di dipendenza, l’offerta ora si allarga a chiunque sia inoccupato in età lavorativa.

In totale saranno circa 300 le famiglie coinvolte nelle attività.

Oplà rivolge l’attenzione anche alle condizioni abitative: «Gli utenti vengono presi in carico attraverso le segnalazioni dei Comuni di residenza e iniziano con noi dei percorsi individualizzati che toccano vari aspetti, atti a rafforzare le proprie competenze e, di conseguenza, a migliorare la propria situazione di vita- spiega Andrea Maldera, educatore professionale della cooperativa sociale Naturart, partner del progetto – Naturalmente, punto centrale è e resta l’orientamento al lavoro e la sua ricerca».

Ad oggi sono diversi i percorsi che hanno portato a tirocini lavorativi: «Un buon risultato, da leggersi nell’ottica del periodo complesso anche a causa della pandemia – aggiunge Andrea Maldera – I corsi sono stati finora frequentati da persone giovani, comprese nella fascia di età che va dai 30 ai 50 anni, che magari hanno avuto per anni lavori saltuari, con condizioni contrattuali non favorevoli. Uno spaccato di disagio complesso, reso ancora più difficile dagli eventi degli ultimi due anni».

Le persone interessate possono contattare per maggiori informazioni e per candidarsi il numero 0331 1820535 oppure scrivere a officinacaffe@cooperativanaturart.it

Questo il calendario dei primi corsi, a cui se ne aggiungeranno altri:

– 11, 19 e 26 ottobre 2021, 9 novembre 2021: alfabetizzazione digitale a Venegono Inferiore.

– 20 e 27 ottobre, 3 e 10 novembre 2021 dalle ore 9 alle 13: alfabetizzazione digitale a Arcisate.

Il calendario degli altri corsi è attualmente in costruzione.

Capofila di Oplà è l’ambito distrettuale di Tradate, ma la rete dei partner è ampia e comprende una cordata di cooperative sociali: Naturart, Solidarietà e Servizi, Arcisate Solidale, Il Sorriso e L’Aquilone, nonché la Fondazione San Giuseppe, il Csv Insubria e il Centro di Formazione Professionale del Piambello, oltre, naturalmente, gli ambiti territoriali di Azzate e Arcisate.