Ospitare per accogliere: gli allievi del CIOFS protagonisti dell’evento al SacroMonte

Venerdì 15 ottobre 2021 i ragazzi del quarto anno del corso Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza – Ricettività turistica del CFP CIOFS di Varese hanno collaborato alla realizzazione dell’evento #ospitareperaccogliere, manifestazione conclusiva di un progetto promosso dall’Albergo Ristorante Sacro Monte e dalla Camera di Commercio di Varese e che ha coinvolto, oltre agli allievi del CIOFS, gli studenti del Liceo Scienze Umane dell’Istituto Maria Ausiliatrice e dell’Istituto Alberghiero De Filippi.

Galleria fotografica Gli allievi del CIOFS protagonisti dell'evento al SacroMonte 4 di 5

Il progetto #ospitareperaccogliere nasce come Project Work finanziato dalla Camera di Commercio di Varese con l’Albergo Sacro Monte come azienda capofila; obiettivo del progetto la valorizzazione del borgo Sacro Monte di Varese, patrimonio UNESCO, e la riscoperta di alcuni piatti tipici della tradizione varesina attraverso la progettazione di un percorso di accompagnamento del turista-visitatore-pellegrino e di un catalogo interattivo.

L’hotel Sacro Monte ha dunque ospitato gli allievi delle tre scuole, che hanno potuto riscoprire e sperimentare la bellezza del proprio territorio attraverso un vero e proprio compito di realtà su committenza aziendale.

Alla fase iniziale di progettazione sono seguiti diversi incontri organizzativi che hanno portato alla realizzazione dell’evento conclusivo del Project Work: un tour guidato del Borgo del Sacro Monte e delle sue bellezze guidato dagli allievi del CIOFS di Varese, con degli approfondimenti di carattere storico e artistico a cura degli allievi del Liceo Maria Ausiliatrice nei punti di interesse situati lungo il percorso (la Statua del Mosè, la terrazza panoramica, il Santuario di Santa Maria del Monte e il Museo Baroffio) e una degustazione di piatti tipici del territorio varesino realizzati dagli allievi dell’Istituto De Filippi presso l’Albergo Ristorante Sacro Monte, tappa conclusiva del tour.

Un evento importante per i ragazzi delle tre scuole che hanno avuto l’occasione non solo di (ri)scoprire una meraviglia del territorio che abitano ma anche di mettersi in gioco e collaborare nell’ambito di un progetto aziendale di alto livello.

CONTATTI

Piazzale Libertà, 9, Varese

Tel. 0332 240584

Email: segreteria_varese@ciofslombardia.it

Sito internet