Con Outdoorformo si parte alla scoperta del Campo dei Fiori

Un’estate particolare, quella post pandemia per Outdoorformo. L’asd, che è anche riferimento per la Struttura di Attività Montagna di Uisp Varese, ha dovuto cambiare le proprie abitudini per rispettare le regole di sicurezza anticovid.

«Abbiamo ridotto di molto il numero massimo di partecipanti, dividendo in “bolle” i nostri gruppi di escursionisti – racconta Roberto Pezzin, voce dell’asd – per la sicurezza di tutti. I briefing, prima di partire, sono stati fatti all’aperto e non più al chiuso, sempre per abbattere il più possibile le possibilità di contagio. In più, abbiamo dovuto sostenere delle spese: per la nostra sede di Rimella, in Val Sesia, abbiamo acquistato un’apparecchiatura in grado di sanificare con ozono e raggi UV tutti gli spazi in ogni cambio di personale».

Insomma, spirito di adattamento e capacità di affrontare le avversità sono capacità necessarie a chi va in montagna, e questa volta sono state messe a frutto anche per mantenere in attività un’asd che è rimasta tra le più vivaci e proattive di quelle affiliate al Comitato Territoriale varesino dello Sport per Tutti.

Un’asd che si prepara all’autunno con idee, progetti e una gita in partenza sul nostro territorio. Il prossimo 24 ottobre, infatti, l’appuntamento è alle 9.30 in cima al Sacro Monte, per partire mezz’ora dopo alla scoperta del Campo dei Fiori, con il rientro previsto alle 16.30. Saranno necessarie scarpe da trekking, pranzo al sacco, borraccia, abbigliamento anti pioggia. La camminata, di bassa difficoltà, sarà abbinata al corso base per gli appassionati di montagna. Si parlerà di percorsi, filosofia del cammino, ambiente. Con l’unico obbligo di divertirsi e godersi ciò che ci circonda.

«L’incontro avrà come titolo “Come andare in trekk” – spiega Pezzin – e vuole essere un’opportunità per entrare a far parte della vita associativa, per conoscere, stare insieme e condividere le esperienze. Gli argomenti più specifici saranno uno sviluppo della filosofia del kalipè, il passo corto e lento che permette di arrivare ovunque. Ad accompagnarci ci saranno i nostri istruttori: Mattia Quaglio, Luca Porro, Roberto Pezzin, Barbara Ielmini». Le iscrizioni (chiamare 336/587250) si chiuderanno il prossimo 19 ottobre: le attività saranno riservate ai soci Outdoorformo, ma è possibile tesserarsi al costo di 10 € per gli adulti e 6 € per i bambini, assicurazione compresa. In caso di maltempo l’escursione potrebbe essere annullata.

Ma non è finita: Outdoorformo ha in serbo anche un corso di montagna dedicato alle scuole medie e ai primi anni delle superiori. «Un’ora di lezione per far scoprire ai ragazzi la bellezza di andare per i monti in sicurezza, con una possibile gita che diventerebbe la parte pratica di un corso base di trekking». I responsabili dell’associazione sono aperti alla collaborazione con ogni tipo di scuola.