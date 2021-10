Pallamano, dopo la vittoria contro Bolzano il Cassano Magnago cerca la doppietta a Carpi

Sabato 16 ottobre la terza trasferta di campionato serie A1 Beretta comporterà per il Cassano Magnago l’occasione per la seconda vittoria della stagione dopo aver battuto 25-23 Bozen: gli amaranto alle 18 giocheranno in trasferta contro Carpi. (Foto di Claudio Atzori)

Sempre sabato, alle 19.30, sarà il turno della quarta di campionato A1 della squadra femminile, che sfiderà Leno. Domenica 17 ottobre le partite di serie A2: il Cassano a2 maschile alle 13.30 giocherà contro Selargius, mentre la squadra femminile giocherà la prima di campionato in casa contro Parma (alle 17). Le partite si potranno guardare in diretta streaming su Elevensports.

CARPI VS CASSANO MAGNAGO

I bianconeri di Davide Serafini sono alla ricerca della prima vittoria in serie A1 dopo la promozione dalla A2; mentre gli amaranto di coach Davide Kolec affronteranno sicuramente una partita più leggera dei match passati: l’inizio del campionato per il Cassano è stato provante causa delle durissime sconfitte subite da Raimond Sassari, Conversano e Brixen, ma la squadra si è risollevata nella terza di campionato contro Bozen, battuto 25-23.

La squadra di Carpi si è presentata nella massima serie di pallamano maschile con 4 nuovi arrivi: i terzini Miljan Eric (serbo, classe 1996) e Josip Marsan (croato, classe 1995), il portiere Samah Haj Frej (2004) e l’ala Gabriele Sortino. Attualmente è ultima in classifica insieme a Teamnetwork Albatro e dovrà affrontare un Cassano in ascesa.

LA QUINTA DI CAMPIONATO

Mentre Cassano e Carpi si sfideranno, alla stessa ora Bolzano sfiderà in casa Alperia Merano. Alle 19 sarà la volta di Trieste-Brixen al palasport Chiarbola; sempre alle 19 la partita Sparer Eppan-Junior Fasano alla palestra Raiffeisen. Alle 20 a palassi Lavis Pressano ospiterà Teamnetwork Albatro. Infine l’ultima partita della giornata: Secchia Rubiera-Raimond Sassari, alle 20.30, al palabursi Rubiera.