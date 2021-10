Pallamano, sabato al palazzetto Tacca di Cassano Magnago arriva Bozen

Dopo un match complicato e sudato come quello contro il Conversano, il Cassano Magnago giocherà contro Bozen al palazzetto Tacca, sabato 2 ottobre per la quarta giornata di andata della serie A1 Beretta maschile: l’appuntamento è per le 18.30. (foto di Vanni Caputo)

Riposo per la squadra femminile A1, che riprenderà fra due settimane contro Leno; sabato 2 ottobre, alle 20.30 sarà la volta della A2 maschile in trasferta contro Ferrara.

Le partite si potranno guardare in diretta streaming su Elevensports.

Reduci da tre scontri durissimi e fallimentari con le squadre favorite del campionato 2021-2022 (Raimond Sassari, Brixen e Conversano), gli amaranto di coach Davide Kolec dovranno giocarsi la partita puntando su aggressività e velocità in attacco e compattezza in difesa, in modo da migliorare la propria posizione in classifica (al momento ancora con 0 punti).

CASSANO VS BOZEN

Diversa la posizione della squadra di Bolzano, che al momento ha 3 punti in classifica: un inizio di campionato non felice caratterizzato dalla sconfitta subita da Pressano (26-30). La prima vittoria in campionato è arrivata nella seconda giornata contro Trieste (28-23), seguita dal pareggio (34-34) nel derby altoatesino contro Sparer Eppan.

Le new entry dei biancorossi di Mario Sporcic quest’anno sono Emmanouil Ladakis, venticinquenne greco acquistato dal Cingoli (retrocesso in B), il pivot Zoe Mizzoni, l’ala sinistra Filippo Pasini e il pivot David Gligic; oltre ai quattro nuovi giocatori, è tornato a Bolzano Jonas Mathà, dopo un anno in Franca (il campionato francese si è interrotto a causa del Covid-19 e il giocatore è rientrato in Italia giocando ciò che rimaneva del campionato con la maglia laziale del Fondi). Cinque ingressi a fronte di sei perdite: Giulio Venturi, Vito Marino, Michele Skatar, Marin Greganic, Michael Pircher e Andreas Kammerer.

Le due squadre non si incontrano dall’ultimo match della scorsa stagione, a fine maggio, quando i biancorossi vinsero in casa, chiudendo il campionato al quarto posto.

LA QUARTA DI CAMPIONATO

Alle 18 al Pala Santoru la prima partita della quarta giornata di andata: Raimond Sassari contro Carpi. Alle 18.30 il match Teamnetwork Albatro – Trieste in diretta dalla palestra Akradina di Siracusa; alle 19, al Palasport di Bressanone, Brixen sfiderà la capolista Conversano, mentre alla stessa ora giocheranno Junior Fasano e Pressano (alla palestra Zizzi di Fasano) e Alperia Merano e Sparer Eppan.

La classifica aggiornata della Serie A Beretta maschile alla terza giornata di campionato: Conversano e Junior Fasano con 6 punti, Brixen 4 punti, Sparer Eppan 4 punti, Raimond Sassari 4 punti, Alperia Merano 4 punti, Pressano 3 punti, Bozen 3 punti, Secchia Rubiera 2 punti, Trieste 0, Carpi 0, Cassano Magnago 0, Teamnetwork Albatro 0.