Pannelli solari sopra la centrale idroelettrica, la diga di Somma Lombardo sempre più green

La centrale idroelettrica Enel Green Power Italia di Porto della Torre è sempre più green grazie al nuovo impianto fotovoltaico. L’impianto sul fiume Ticino che produce energia rinnovabile da quasi 70 anni, diventa ancora più sostenibile: è stato infatti appena messo in servizio un impianto fotovoltaico composto da 272 pannelli, posizionato sul tetto dell’edificio.

«Il nuovo impianto fotovoltaico è un esempio di sostenibilità e massimizzazione del valore di un asset storico di Enel Green Power per creare nuova energia rinnovabile al 100% evitando di produrre circa 49000kg di CO2 per anno e alimentando il fabbisogno energetico di circa 40 famiglie -commenta Davide Cavalli, Responsabile Unità Territoriale Vizzola di Enel Green Power-. Il nostro obiettivo con questi progetti è di avvicinare tra loro il sole del cielo e l’acqua delle nostre centrali con l’obiettivo comune di produrre energia rinnovabile».

I moduli installati, di ultimissima generazione con Tecnologia Hetero Junction (HJT) bifacciali, sono made in Italy e costruiti direttamente da Enel Green Power presso la 3SUN Factory di Catania.

L’impianto fotovoltaico sulla centrale di Porto della Torre con i suoi 95,2kW di potenza installata è il primo ad essere entrato in servizio, ma fa parte di un più ampio progetto di Enel Green Power. Sono, infatti, previste altre installazioni analoghe, due delle quali a Vizzola e Lonate Pozzolo in provincia di Varese, ed altre sul territorio lombardo per una potenza installata di circa 1MW.