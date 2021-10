Paolo Chiarino, l’uomo che nuota tra i ghiacci, al cinema teatro Nuovo di Olgiate Olona

Ha attraversato lo Stretto di Bering, nuotato nel Perito Moreno, nel Mare di Barents, al Circolo Polare Artico, in Siberia in inverno, nel Lago Bajkal e in Antartide. Paolo Chiarino (foto dal suo profilo Facebook), genovese doc, ha 55 anni e ancora non ha smesso di stupire e di stupirsi, nuotando in acque gelide senza muta. La sua specialità si chiama Ice Swimming e la praticano un ristretto gruppo di iron man nel mondo.

Venerdì 15 ottobre 2021 – ore 21.00 – Chiarino sarà ad Olgiate Olona al cinema teatro Nuovo Area 101 di via Bellotti 22. Sarà una serata con un grande campione dello sport durante la quale mostrerà i video delle sue avventure e racconterà le sue esperienze.

Si parlerà con lui del valore della volontà, della fatica e della resilienza nello sport, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni.

E’ RICHIESTA LA REGISTRAZIONE – PRENOTA QUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_rAuxgvgeStfbBjPfflfxANqjIZUB10WUxiY1OBIIH2_ZiA/viewform?usp=sf_link

OBBLIGATORIO GREEN PASS