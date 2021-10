Paracadutisti nel cielo di Varese: è il ventennale del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO

Li hanno visti da molti punti della città: quattro paracadutisti lanciati da un elicottero sopra il cielo di Varese. Un evento che ha incuriosito molti ma che ha un preciso valore simbolico: erano militari del NATO Rapid Deployable Corps Italy (NRDC-ITA), un Comando multinazionale che ha la propria sede istituzionale in Palazzo Cusani, a Milano e la sede operativa presso la caserma “Ugo Mara” di Solbiate Olona, in provincia di Varese.

Quest’anno il corpo festeggia il ventennale della propria istituzione e tra le celebrazioni in programma il volo dei paracadusti è stata quella inaugurale. I militari hanno sorvolato la città con la bandiera NRDC-ITA e con la bandiera italiana atterrando ai Giardini Estensi di Varese.

In prima linea anche contro il Covid

Da fine febbraio dello scorso anno, quando sono comparsi in Italia i primi casi di pazienti affetti da COVID-19 l’impegno per fronteggiare l’epidemia dei militari della NATO è stato trasversale e assiduo. Numerosi, infatti, sono stati i concorsi forniti dalle donne e dagli uomini del Comando NATO di Milano, tra cui meritano menzione i trasporti di materiale sanitario dall’aeroporto di Malpensa verso diversi siti dell’Italia settentrionale per soddisfare i bisogni delle strutture ospedaliere, la sanificazione delle strutture ospedaliere nella provincia di Varese, il trasferimento di salme dalla città di Bergamo ad altre località nazionali, l’allestimento in tempi record e la gestione – insieme alle autorità sanitarie locali e della protezione civile – di due centri tamponi Drive Through a Milano e a Solbiate Olona.

La giunta comunale guidata dal Sindaco Galimberti, a fronte del completamento della campagna vaccinale di massa, ha deciso di assegnare la massima onorificenza a tutti coloro che hanno contribuito al risultato. Venerdì 8 ottobre il riconoscimento viene consegnato al Corpo d’Armata italiano di Reazione Rapida della NATO, che quest’anno celebra il 20esimo anniversario della sua costituzione, mentre nei prossimi giorni verrà consegnato a tutti gli altri soggetti, quindi al personale sanitario, la Protezione Civile, i moltissimi volontari e le associazioni coinvolte.



Esattamente vent’anni fa, nel 2001, prendeva vita il Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO a guida italiana, il NRDC-ITA (NATO Rapid Deployable Corps – Italy). Erede delle tradizioni della 3^ Divisione “Celere”, del 3° Corpo d’Armata e del Comando delle Forze di Proiezione, nasce a seguito della richiesta dell’Alleanza Atlantica all’Italia di aderire al progetto delle NATO High Readiness Forces.

Questa struttura, capace di esercitare il comando e controllo di forze rapidamente schierabili, mobili, multinazionali, sostenibili e flessibili, di cui si dota l’Alleanza nel 2001, vede la partecipazione del nascente NATO Rapid Deployable Corps – Italy, nelle sue sedi di Solbiate Olona (caserma Ugo Mara) e Milano (Palazzo Cusani).

La prima esperienza significativa è stata vissuta nel periodo agosto 2005 – maggio 2006, quando NRDC-ITA ha assunto il Comando dell’Operazione ISAF, in Afghanistan, per la durata di nove mesi complessivi, in uno scenario decisamente motivante dal punto di vista professionale e umano.

L’importante banco di prova per il Comando a soli 4 anni dalla sua costituzione consentì di metterne in luce i tratti di un’organizzazione preparata ed efficace al servizio della comunità internazionale ed a garanzia della stabilità e sicurezza, il cui impiego fu reiterato a Kabul sia nel 2009 sia nel 2013.

Tutt’oggi NRDC-ITA ha la capacità di gestire un ampio spettro di operazioni nell’ambito dei 3 core tasks dell’Alleanza (difesa collettiva, gestione delle crisi e cooperative security), grazie a una serrata attività esercitativa condotta dallo staff con le unità dipendenti ed affiliate, per adeguare i propri standard capacitivi all’evoluzione dello strumento militare imposta dalla mutevolezza del quadro geostrategico mondiale.

Inoltre, la peculiare struttura di Comando e Controllo, articolata su un Comando Brigata (Brigata di Supporto al NRDC-ITA) e due reggimenti (1° Reggimento Trasmissioni con sede in Milano e il Reggimento di Supporto Tattico e Logistico con sede in Solbiate Olona) consente di disporre di equipaggiamenti e materiali all’avanguardia ed utilizzabili sia in addestramento che in operazioni. Il Comando di NRDC-ITA è, quindi, una struttura multinazionale a framework italiano con una componente straniera che raggiunge una quota pari a circa il 40%. Un dato alquanto significativo, in quanto 18 1 nazioni hanno aderito al progetto a guida italiana, a dimostrazione del successo della proposta e, al contempo, della condivisione degli sforzi comuni.

In questi vent’anni la multinazionalità, pertanto, ha rappresentato un valore aggiunto per il successo delle attività che l’Ente è stato chiamato a svolgere, un fattore chiave sostenuto e implementato da tutti i 18 Paesi alleati che hanno aderito attivamente al progetto con la partecipazione di personale altamente qualificato. Le loro bandiere, schierate in cerchio in un simbolico abbraccio di fronte all’HQ, testimoniano la realizzazione di uno spirito fortemente motivante e aggregante.

“Shaping the Change” – in italiano “Guidare il cambiamento” è il motto scelto per questo anno di celebrazioni del 20° anniversario della fondazione di NRDC-ITA, 3 parole che riassumono la propensione del Comando al cambiamento e la sua attitudine a trasformare le sfide in opportunità. Il tema dell’adattabilità è quanto mai attuale in una situazione, quale l’odierna, in cui un virus invisibile ha messo in discussione ogni punto di riferimento. La pandemia, infatti, ha spinto NRDC-ITA a mettere in campo nuove procedure di lavoro per continuare a svolgere la propria missione, mantenendo gli standard addestrativi e la crescita professionale dello staff. Inoltre, il personale del Comando ha rivisto, rafforzandolo e implementandolo, il proprio supporto a favore della comunità, un supporto tuttora in corso.