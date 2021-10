“Parenti coinvolti in incidenti stradali”. Nuove truffe telefoniche a Taino

L’amministrazione comunale e la polizia locale di Taino mettono in guardia i cittadini del Basso Verbano dalle nuove truffe telefoniche che hanno come principale bersaglio gli anziani.

Nel tentativo di estorcere denaro, l’inganno dei malintenzionati è quello di telefonare inscenando che un parente della vittima è rimasto coinvolto in un incidente stradale – in verità inesistente – e che per evitare gravi conseguenze legali quest’ultimo ha urgente bisogno di un’ingente somma di denaro.

La telefonata si conclude con il truffatore che comunica alla vittima che nel giro di pochi minuti arriverà un avvocato o un amico del congiunto a ritirare i soldi.

Naturalmente, sottolinea il Comune, a ritirare la somma non si tratta di un vero avvocato bensì di un complice della truffa a cui prestare attenzione.