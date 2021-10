Parla l’uomo di Golasecca finito nell’inchiesta pay tv: “I siti non sono miei, ho solo aiutato un amico svizzero“

Il settantenne indagato dalla Finanza di Gallarate per il giro di abbonamenti “piratati“ alla pay tv si difende dalle accuse: durante un servizio andato in onda sul notiziario della tgr Lombardia della Rai l’uomo è stato raggiunto al telefono e ha potuto parlare in prima persona in merito alle accuse.

La vicenda è stata al centro di un’indagine delle Fiamme gialle varesine che dopo aver identificato conti e carte prepagate riconducibili al settantenne hanno fatto scattare una segnalazione di operazioni sospette .

Le indagini hanno permesso di appurare un giro di abbonamenti per pay tv (Mediaset Premium, Sky, Dazn, Disney Channel) fatti veicolare attraverso due siti oggi oscurati, dove era possibile acquistare abbonamenti a prezzi inferiori a quelli di mercato.

«Ma quei siti non sono miei», ha specificato al telefono il professionista in pensione, «ho solo aiutato un amico svizzero a recuperare i soldi delle transazioni», ha spiegato.

Già, le transazioni. Secondo i miliari sono state migliaia perché migliaia erano i clienti accusati anch’essi – circa 1900 e in tutta Italia – di avere tenuto condotte penalmente rilevanti sfociate nel reato di “ricettazione“: dovranno difendersi dall’accusa nelle procure competenti territorialmente e le multe complessive per loro sono di 300 mila euro.

Di mezzo milione invece il giro d’affari ricostruito dai finanzieri e imputabile al pensionato di Golasecca.