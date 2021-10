Passa la Tre Valli, il centro vaccinale di Schiranna chiude e rinvia i prenotati a mercoledì

L’Asst Sette Laghi annuncia: «A causa delle limitazioni al traffico necessarie per consentire lo svolgimento della gara ciclistica delle Tre valli varesine, tutte le vaccinazioni in programma per domani, martedì 5 ottobre, nella sede vaccinale di Schiranna, a Varese, sono spostate a mercoledì 6 ottobre, negli stessi orari.

Tutte le persone che hanno appuntamento per la vaccinazione nella giornata di domani, quindi, sono pregate di presentarsi nella stessa sede di Schiranna e nello stesso orario, nella giornata di mercoledì 6 ottobre».