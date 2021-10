Passeggiando nel Parco Pineta di Tradate, alla scoperta del bosco che non c’era

Una bella passeggiata nel Parco Pineta di Tradate alla scoperta delle tracce lasciate dall’uomo sul paesaggio.

L’evento – organizzato nell’ambito del progetto “APParentemente inconsapevoli – lettori che non sapevano di esserlo” promosso dal sistema bibliotecario Valli dei Mulini e sostenuto da Fondazione Cariplo – è in programma domenica 17 ottobre, con partenza alle 15 dall’Osservatorio astronomico di Tradate, in via ai Ronchi.

L’escursione, intitolata “Il bosco che non c’era” ha una durata di circa 3 ore e permetterà di “leggere” l’ambiente del parco alla luce del rapporto tra uomo, natura e paesaggio.

I 5000 ettari del Parco Pineta abbracciano un territorio caratterizzato da superfici terrazzate di origine glaciale, che vanno a costituire un “pianalto”, un’area elevata rispetto al territorio circostante.

Dalle lussureggianti foreste che coprivano l’area, frammentate solo da qualche convento o piccoli centri abitati, si arrivò nel XV e XVI secolo ad intense opere di disboscamento, a causa dell’aumento demografico, che portarono il territorio a un ambiente brullo di brughiera. Solo dalla metà del 1800 rinacquero i boschi del Parco, grazie ad opere di rimboschimento.

Durante l’escursione i partecipanti potranno osservare come questi cambiamenti hanno lasciato traccia nel corso della storia, e come l’uomo, la natura e il paesaggio sono tutt’ora strettamente collegati.

Per prenotarsi registrarsi a questo link