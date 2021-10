Una passeggiata nei boschi di Orino alla scoperta di colori e profumi

Appuntamento a Orino per sabato. La piccola perla della Valcuvia vi aspetta tra i colori e i profumi dell’autunno. È in programma per sabato 30 ottobre, dalle 10 alle 16, un appuntamento per famiglie e bambini tra i colori del bosco. Sarà una occasione per conoscere gli alberi comuni, scoprire il sentiero delle sculture di Cerro di Caldana, realizzate dall’artista locale Sergio Terni. Il percorso è di circa 5,5 Km, andata e ritorno, dislivello iniziale in paese di circa 150 metri.

È prevista la sosta per il pranzo al Bar Trattoria Il Circolino di Orino: menu 10€ pizzoccheri + acqua e 7€ pasta pasticciata + acqua (da pagarsi a parte al locale).

Dopo pranzo visita al Museo Pom Pepin nelle vie del paese. La giornata si concluderà con una visita al meleto dell’Azienda Agricola Milesi Pierluigi di Orino con degustazione di diverse varietà di mele di stagione per imparare a distinguerne le peculiarità. Non mancheranno divertenti giochi per tutti, con sorpresa finale.È richiesta quota di partecipazione e Green Pass. Per partecipare e avere informazioni è possibile telefonare al numero 347.8818056.