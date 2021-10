Il Pd e Partecipare sempre vicini alla Cgil di Tradate dopo le violenze a Roma da parte di No green pass e neofascisti

Anche Tradate reagisce con sdegno ai disordini avvenuti a Roma sabato pomeriggio durante una manifestazione non autorizzata di No green pass e culminati con l’assalto alla sede nazionale della Cgil da parte di militanti neofascisti.

Il Partito democratico di Tradate ha inviato una lettera di solidarietà e vicinanza alla Cgil cittadina.

“Esprimo la nostra vicinanza e solidarietà per quanto accaduto sabato alla sede nazionale della Cgil – scrive il segretario del circolo cittadino del Pd Marco Viscardi in una lettera inviata alla segreteria della Cgil di Tradate – Quanto accaduto va ben oltre l’occupazione violenta e premeditata di uno spazio fisico, ma rappresenta un atto dalla forte valenza simbolica che vuole mettere in discussione i valori stessi della nostra democrazia”.

“Non possiamo limitarci alla sola condanna di questo episodio – conclude Viscardi – Occorre essere vigili e pronti a difendere la nostra democrazia da questa nuova strategia eversiva e neofascista“.

Anche il gruppo consiliare Partecipare sempre con le consigliere comunali Laura Cavalotti ed Ermanna Ferrario, ha inviato un messaggio al sindacato: “Questo attacco rappresenta un grave atto verso la nostra Costituzione e democrazia. Ribadiamo ancora una volta l’importanza di battersi verso chi usa la violenza e non il dialogo, perché il fascismo è un reato».