Pellicini chiede all’amministrazione di chiarire le scelte su piazza Libertà a Luino

«Nel 1996 un’amministrazione di sinistra ci regalava le colonne cinesi. Oggi un’altra amministrazione di sinistra andrà ad eliminarle. Strani giochi del destino» – con queste parole Andrea Pellicini commenta la notizia del giorno e cioè che, a causa dei lavori imminenti della vasca di lavaggio delle prime piogge, verranno rimosse per sempre le colonne di piazza Libertà.

«Non ne sono particolarmente affranto, anche se un po’ mi ci ero affezionato. Sono invece molto preoccupato, oltre che per i disagi che l’opera comporterà, per il futuro della piazza», spiega Pellicini.

«Se le premesse sono i vasi da fiore posati su quella che era un’aiuola, non voglio pensare cosa la Giunta Comunale abbia in mente per l’intera piazza. Trovo sbagliato che l’amministrazione abbia messo da parte il progetto definitivo dell’architetto Stefano Santambrogio, già pagato con risorse della collettività, che aveva il pregio di inserire la piazza in un disegno unico a sua firma, da tutti apprezzato, che va dai giardini di palazzo Verbania fino al porto Vecchio».

«A prescindere dallo spreco di denaro già speso, non ha senso stravolgere questo disegno, con il rischio di realizzare, ancora una volta, una piazza Libertà che non c’entra nulla con lo scenario circostante. Mi auguro pertanto, prima che sia troppo tardi, che la giunta voglia dare spiegazioni adeguate delle scelte che sta per compiere», conclude l’ex sindaco.