In Piazza a Varese per il DDL Zan: “Sdegnati per quanto successo in Senato”

Anche Varese ha risposto alla mobilitazione nazionale contro lo stop al DDL Zan. Giovedì sera in piazza Monte Grappa si sono ritrovate circa 300 persone, chiamate a raccolta da diverse realtà associative e sindacali del territorio per protestare contro il blocco della legge che era approdata nell’aula del Senato.

Una piazza da cui emerge un sentimento chiaro: lo sdegno. Nei molti interventi che si sono succeduti al microfono, infatti, più che la rabbia per lo stop ad una legge molto attesa dalla comunità Lgbtq è emerso il disagio verso le scene di esultanza che si sono viste tra i banchi del centrodestra.

E anche da Varese -come dalle molte piazze che in tutta Italia si sono riempite di manifestanti- è emersa la volontà di continuare a lottare per chiedere diritti.

Una battaglia, quella che chiedono gli attivisti che da anni si battono per una legge di questo tipo, che a Varese è sintetizzata dalle parole di Moira Menghin, rappresentante delle famiglie arcobaleno.

Una mobilitazione che ha portato a prese di posizione opposte, come ad esempio quella del PD e della Lega Giovani. Per i primi ha parlato Giovanni Corbo, segretario provinciale dei Democratici. «L’ostracismo del CDX e dei franchi tiratori in Senato che ha portato ad affossare il DDL Zan segna una pagina buia dell’attività parlamentare -dice Corbo in una nota-. È insussistente l’alibi della mancata discussione del DDL. Tempo e modi per discuterne sono stati fin troppo abbondanti. Non è lo sdegno che prevale guardando le immagini dei Senatori ululanti per aver impedito un DDL che avrebbe segnato un riconoscimento decisivo verso l’inclusione e la tutela dei diritti contro ogni forma di discriminazione. Un passaggio culturale fondamentale è stato arrestato con un voto reazionario che schiaffeggia non solo le persone vittime quotidianamente di soprusi per il loro orientamento sessuale o per la loro disabilità, ma quanti sentono che la Società deve essere recettiva e sensibile verso diritti sacrosanti. È uno schiaffo ai giovani che sentivano in maniera forte l’approvazione del DDL Zan come un modo per trasmettere un messaggio che coniugasse libertà e rispetto. Il futuro però non si stoppa. Il PD che molto si è speso per l’approvazione del DDL continuerà questa sfida di civiltà che per meri tatticismi e rapporti di forza parlamentare e’stata interrotta. Un PD consapevole che le battaglie si combattono non perché siano popolari, ma perché sono giuste».

La Lega Giovani ha invece diffuso una nota. Eccola integralmente: