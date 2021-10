Piccoli imprenditori crescono a Castelseprio, arriva la festa del baratto dei giocattoli

L’entusiasmo è tanto e le aspettative sono alte: una situazione frequente, quando ci sono di mezzo i bambini. I più piccoli, infatti, prendono sul serio i loro impegni e così è stato con l’iniziativa “Piccoli imprenditori crescono“, in programma domenica 31 Ottobre 2021, a Castelseprio.

Lo racconta con soddisfazione l’associazione Del Seprio, alla regia dell’evento.

L’associazione ha ricevuto anche pareri favorevoli dalla Psicologa Dottoressa Sara Lardo che scrive in un messaggio: «L’evento promosso dall’Associazione del Seprio rappresenta un’occasione di ritorno alla socialità e alla condivisione. Questa esperienza consente ai bambini, coinvolti in prima persona in qualità di espositori/piccoli imprenditori di sviluppare e implementare competenze cognitive, come: l’attenzione, il linguaggio e competenze socio-relazionali così da favorirne l’autonomia».

Una gran soddisfazione per il gruppo di volontari: «Queste parole ci riempiono di gioia – commenta il segretario generale dell’associazione Davide Fogliano – Il nostro scopo era proprio quello di realizzare un evento ludico con finalità di socializzazione».

Durante il Mercatino sarà presente anche un allenatore dell’associazione sportiva Union Villa Cassano ASD, che farà divertire i piccoli con semplici giochi individuali, mettendo a disposizione dei gadget.

Al termine della manifestazione che si terrà dalle 9 alle 15; bambini, adulti e visitatori potranno approfittarne per visitare i bellissimi scavi archeologici patrimonio Unesco.