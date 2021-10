A piedi attraverso cinque Stati in un giorno: la matta sfida di Dario da Cabiaglio

Lo spirito dell’impresa è ben sintetizzate dalle magliette che indosseranno: “C’è chi ci prova”.

Protagonista Dario Marsilio da Castello Cabiaglio, ex scout e papà di quattro bimbi – che vuole stabilire il record mondiale di spostamento tra Stati in un solo giorno: l’obiettivo è toccare, in ventiquattro ore, ben cinque diversi Stati.

Usiamo il plurale perché insieme a Dario si muove una scanzonata e un po’ incosciente brigata capitanata dal fratello Riccardo (che abita a Cassano Magnago, luogo di origine della famiglia) e riunisce altri amici.

Come si fa a toccare cinque Stati in un giorno?

Si va nel cuore montagnoso d’Europa: «145 km in ventiquattro ore», sintetizza Riccardo, che accompagnerà Dario pedalando in bici.«L’idea ci è venuta leggendo nel World Guinness Record che il record in bicicletta è di sette Stati toccati in un giorno solo. A quel punto ci siamo chiesti: ma esisterà il record a piedi?».

Risposta: no. Quindi si sono riuniti e hanno studiato l’ipotesi, che li porterà appunto nel cuore delle Alpi.

«Partiamo dallo Spluga in territorio italiano e passando da Svizzera, Lichtenstein e Austria arriviamo fino a Lindau Bodensee in Germania» continua Riccardo. «Dario andrà a piedi, io seguirò in bici con l’amico Matteo Aimetti, Livio e Paolo ci accompagneranno in furgone». Tutti legati da amicizia di lungo corso ma anche (alcuni) dalla coabitazione in una comunità di Castello Cabiaglio, nato da esperienza scout.

“Una compagnia di matti tra i pascoli svizzeri”

Dario e Riccardo Marsilio insieme al papà Francesco. La passione per il cammino viene da lontano

145 km in bici sono tanti ma non troppi, ma 145 km a piedi sono davvero una enormità: il record mondiale supera i 300 km, in passato proprio un varesotto ha sfiorato i 150 km.

Ce la faranno? «Noi la prendiamo come una cosa goliardica, “una caciarata”: ci immaginiamo questo passaggio di una compagnia di matti in mezzo al paesaggio ordinatissimo del Lichtenstein».

«Partiamo sabato 16 alle 8 di mattina. La partenza sarà con temperatura di 0 gradi, i primi 60 chilometri sono un idillio fra la Alpi Svizzere fino a Coira, poi si va in una zona più piana. Prima si cammina su sentieri di montagna, poi proseguiamo su ciclabili e strade sterrate, per stare il più possibile lontani dalle Statali».

Cinque Stati in un giorno a piedi: “Noi ci si prova!”

Le regole del World Guinness stabiliscono anche che ogni passaggio di frontiera dovrà essere certificato, su appositi moduli, da un testimone: «Dobbiamo trovare un testimone per ogni passaggio di frontiera. Ci immaginiamo una sosta nel tranquillo Lichtenstein per trovare qualcuno che ci dica che passiamo».

Dario fin qui ha sperimentato traversate a piedi fino a 75 km, ma sabato partiranno “alla garibaldina” per il record.

In ogni ogni caso: “C’è chi ci prova!”.