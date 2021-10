I più votati di Varese, Gallarate e Busto, i vincitori della Tre Valli e la campagna vaccinale nel podcast del 5 ottobre

Le principali notizie di martedì 5 ottobre

Due riconferme e un ballottaggio: Sono tornati al lavoro i sindaci di Gallarate Cassani e Busto Arsizio Antonelli riconfermati dal voto dell’urna. Si apre di nuovo la campagna a Varese in vista del ballottaggio che tra due settimane vedrà opporsi il sindaco uscente Davide Galimberti del centro sinistra e lo sfidante Matteo Bianchi del centro destra.

Intanto molte le sorprese tra i consiglieri. I più votati sono a Varese Domenico Esposito della lista Varese con Bianchi Sindaco con 685 preferenze, a Busto Arsizio Isabella Tovaglieri della lega con 591 voti ed è della lega anche la più votata di Gallarate Claudia Mazzetti che ha ottenuto 427 voti.

A Varese fa scalpore il flop di alcuni candidati eccellenti come l’ex calciatore Ebagua, premiarto da soli 6 votanti, e il direttore del teatro Filippo De Sanctis che ha ricevuto solo 8 preferenze.

Da lunedì 4 ottobre, in Lombardia è iniziata una nuova fase della campagna vaccinale. Si è partiti con le terze dosi definite “booster” per gli over80 anni che da giovedì prossimo potranno ricevere insieme anche il vaccino antinfluenzale. La campagna si allargherà poi al personale socio sanitario, agli ospiti delle RSA per arrivare al 22 novembre al richiamo aperto a tutti i lombardi maggiorenni che hanno ricevuto il secondo richiamo almeno sei mesi prima. Il coinvolgimento di tutta a popolazione è ancora in attesa del via libera del Ministero, ma la regione è pronta. A rilento, infine, il terzo richiamo per i pazienti particolarmente fragili o immunocompromessi per i quali occorre completare la copertura con il terzo vaccino.

E parliamo della Tre Valli che ha festeggiato oggi la sua centesima edizione. Per l’occasione è stata organizzata anche la prima gara al femminile. Sul podio la cubana Arlenis Sierra, una delle favorite della vigilia che non ha tradito le attese. Straniero tutto il podio con Garcia e Neylan. La gara tra gli uomini è stata vinta da Alessandro De Marchi che ha preceduto Davide Formolo dopo un’appassionante fuga a sette.

Il maltempo delle scorse ore ha creato problemi lungo la Statale 344. Una frana ha interessato la “Luino – Porto Ceresio” ed ha causato la chiusura della tratta tra Brusimpiano e Porto Ceresio. Si è lavorato a lungo per ripulire l’asfalto e riattivare la circolazione.

A distanza di sette anni dalla sua riapertura la Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese vuole mettere mano al giardino per potenziare la propria offerta culturale: un parco di quasi un ettaro, caratterizzato da un giardino all’italiana, grandi e imponenti alberi e impreziosito da opere d’arte. Per rendere fruibile l’intero parco, la Casa Museo Pogliaghi ha avviato una raccolta fondi attraverso il bando Arte & Cultura della Fondazione Comunitaria del Varesotto. L’obiettivo è restituire al pubblico questo importante patrimonio ambientale e culturale, attraverso interventi mirati di pulizia, manutenzione e ripristino.

