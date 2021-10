Portautore: ritornano le iniziative di Abrigliasciolta, in memoria di Alessandro Gianni

Sarà dedicato alla memoria di Alessandro Gianni, fondatore con la moglie Ombretta Diaferia di abrigliasciolta recentemente scomparso, la diciottesima edizione di Portautore, che si svolgerà dall’8 al 10 di ottobre nella sede di via Daverio 18 a Varese.

Tre giorni di “Spazio aperto all’ospitalità quotidiana della parola in azione nello spirito della rinnovata reciprocità umana” dominato dal motto: “Voi che restate, siate felici“.

L’apertura sarà venerdì 8 alle 20, con porte aperte agli autori e artisti audiovisivi, cosi come nella giornata di sabato 9, dalle 16 alle 19.

Domenica 10 ultime scorribande con letture, performances e discussioni già programmate con gli autori: dalle 10 alle 13 dibattiti sull’editoria con Francesco Paradiso e Alberto Quaggiotto, Jacopo Ninni e Lavinia Pizzo, Alberto Figliolia.

Dalle 14 alle 19 invece parola in azione, con Luisa Sax, Alberto Figliolia, Antonella Visconti. Letture di Martino Marazzi – docente di letteratura italo americana – per Roberto Viscusi e di Giacomo Longhi -traduttore ufficiale italiano dell’autrice – per Mahsa Mohebali e poi Paolo Orio e Davide Rossi, Martina Savio, Giorgio Martignoni & Paco Ferruz.

Ci sarà comunque spazio aperto all’azione, in onore di Alessandro Gianni.

L’ingresso è libero, ma per partecipare è necessario prenotare a diffusione@abrigliasciolta.it. Sempre per motivi legati al covid, è necessario avere con se la mascherina.