Porte piccole, senza luce e con gli infissi rotti: la denuncia nel reparto di subacuti dell’ospedale di Angera

Lavori in corso nel reparto di subacuti dell’ospedale di Angera. La segnalazione arriva da una lettrice che lamenta diversi problemi e il personale risicato: « 3 OSS in tutto il reparto, praticamente impossibile da chiamare perché non ti rispondono, non ti aiutano e i campanelli restano sempre accesi!…. »

Sulla base della segnalazione che lamentava anche infissi rotti, porte strette e inagibili per le carrozzine, luci spente, il rappresentante della sanità di Cittadinanza Attiva Giorgio Arca ha fatto un sopralluogo per constatare la situazione: « Confermo i problemi segnalati – spiega Arca – ma gli interventi da parte dell’Asst Sette Laghi sono già in corso.

Si stanno cambiando tutte le luci rotte, gli infissi tenuti insieme con il nastro adesivo sono in fase di sostituzione e sono programmati i lavori di allargamento delle porte del bagno in 4 camere. Chiaramente occorrerà qualche settimana perchè si tratta di interventi strutturali. L’intervento avverrà senza chiudere il reparto ma solo liberando la camera dove attiveranno il cantiere. Questo reparto è stato attivato in un’ala che era rimasta vuota. C’era l’esigenza di attivare dei letti e si è dovuto correre. Ma ho avuto rassicurazioni circa san conclusione a breve di tutti i lavori».