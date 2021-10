Portimao non sorride ad Alessio Rovera che vola in Bahrain per puntare al Mondiale WEC

Non si compie il miracolo per Alessio Rovera sul tracciato di Portimao, dove era in programma l’ultima tappa delle ELMS, le European Le Mans Series, secondo obiettivo stagionale per il 26enne pilota varesino. Secondi in classifica ma con ben 20 punti (26 quelli in palio) da recuperare ai leader della graduatoria, Rovera, Collard e Perrodo hanno faticato sul circuito portoghese chiudendo in fondo allo schieramento delle vetture GTE.

Al termine della gara la Ferrari #88 del team AF Corse ha raccolto così solo due punti (10° posto) e nella classifica finale della ELMS ha concluso in terza posizione, dietro ai vincitori (la Ferrari della Iron Lynx con Cressoni, Molina e Mastronardi, primi anche a Portimao) e all’equipaggio della Porsche del team Proton formato da Perel, Cameron e Griffin.

Si chiude comunque una esperienza di grande valore nella ELMS per Rovera e soci che, a differenza dei rivali, hanno disputato una gara in meno arrivando comunque vicini al titolo grazie a due vittorie e due terzi posti parziali. E al di là del dispiacere per come è andata quest’ultima prova (condizionata da due penalità per infrazione ai track limit), rimangono ben saldi i risultati ottenuti e i vantaggi dall’aver percorso tanti chilometri in prova e in gara sulla 488 del Cavallino Rampante.

La stessa vettura che ora dovrà accompagnare Rovera, Perrodo e il danese Nicklas Nielsen nell’assalto al bersaglio grosso, il titolo mondiale endurance (WEC). I piloti voleranno in Bahrain dove sono in programma le ultime due gare stagionali, la “6 Ore” e la “8 Ore”. Il trio della AF Corse ha un vantaggio importante sugli inseguitori (102 punti contro i 65,5 di Keating, Pereira e Fraga e i 54 di Fuoco, Sernagiotto e Lacorte) ma i punti in palio consentono ai rivali di insidiare ancora Rovera e soci. «Torniamo nel Mondiale Endurance con rinnovate motivazioni e l’unico obiettivo sarà quello di ottenere punti pesanti per la classifica – dichiara Alessio – Su questo siamo già ben concentrati. In Bahrain sarò all’esordio, ma dobbiamo soltanto pensare di spingere al massimo».