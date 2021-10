Porto Ceresio, chiusi i bagni della stazione. Comunità attiva raccoglie le lamentele dei cittadini

I servizi igienici della stazione di Porto Ceresio sono aperti e accessibili tutti i giorni dalle 7 alle 22, avverte il cartello apposto sulla porta dei bagni. Da diverse settimane, però, un altro cartello avverte che i bagni sono fuori servizio e dunque gli utenti non li possono usare.

A segnalare il disservizio è Virgilio Benzi, neo eletto consigliere comunale della lista civica Comunità Attiva, che ha raccolto le lamentele di diversi utenti e cittadini e sta preparando una lettera di reclamo per Rfi.

«Porto Ceresio è nell’elenco dei borghi più suggestivi della Lombardia per il lungolago del Ceresio e per essere nell’area del Patrimonio mondiale Unesco del Monte San Giorgio – spiega Benzi -Il paese è facilmente raggiungibile con il treno da Milano e da Varese, un servizio sempre più utilizzato ed è dunque indispensabile che siano messi a disposizione degli utenti anche i servizi igienici che invece da diverse settimane sono fuori uso. Vorremmo sapere da Rfi per quale motivo e quando pensano di renderli nuovamente accessibili. A questo proposito ho inviato questa mattina un reclamo a Rfi».

Oltre ai bagni, aggiunge Benzi, c’è una situazione di disattenzione generale da parte della società ferroviaria al decoro e alle manutenzioni: «Dopo la riapertura nel 2018 della tratta ferroviaria, a distanza di tre anni vediamo poca cura della stazione capolinea. Fa specie vedere che un così grande gruppo non dedichi scarsa attenziome alle sue stazioni. È utile ricordare che uno degli ambiti di attività che riguardano Rfi, è proprio quello di garantire l’accessibilità delle stazioni e dei servizi offerti ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori. Chiediamo che siano riaperti i servizi igienici in stazione e che ci sia più attenzione e cura, a vantaggio di tutti gli utenti».