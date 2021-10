A Porto Ceresio debutta il nuovo Consiglio comunale, ma la Giunta è già al lavoro da giorni

Debutto con toni distesi e sobri per il Consiglio comunale di Porto Ceresio, che ieri sera sera si è riunito per la prima volta nello spazio della sala Luraschi con una buona partecipazione di pubblico. Pubblico che forse si aspettava un inizio più “scoppiettante” dopo la dura campagna elettorale che ha contrapposto l’ex sindaco Jenny Santi e l’ex vicesindaco Marco Prestifilippo con temi e toni anche accesi, tutti diretti a chiarire i motivi della fine anticipata dell’Amministrazione e del conseguente commissariamento del Comune.

Nessuna polemica ha invece turbato l’insediamento del consiglio comunale e anche da parte della sconfitta Jenny Santi e della new entry Virgilio Benzi ci sono stati interventi all’insegna dell’opposizione ferma e puntigliosa ma in un’ottica di collaborazione per il bene del paese.

Il nuovo sindaco Marco Prestifilippo ha presentato la nuova giunta che sarà composta da Domenico Carcillo, vicesindaco e assessore all’attuazione del programma, all’istruzione e servizi educativi, ai rapporti con il consiglio comunale e alla partecipazione e informazione; Monia Casale, assessora alle politiche sociali, al volontariato, ai diritti civili e all’integrazione; Andrea Tonali assessore alla sicurezza, alla viabilità, allo sviluppo del commercio, al turismo e alla cultura; Davide Sandrini assessore alle infrastrutture, manutenzioni, innovazione e rapporti con i quartieri. Consiglieri delegati affiancheranno la giunta nel suo lavoro, con competenze specifiche: Antonello Bertuca seguirà i temi del frontalierato, dell’ambiente e della tutela degli animali; Franco Fraquelli si occuperà di sport e rapporti con le associazioni; Alfredo De Domenico ha avuto la delega alla sanità territoriale mentre Monica Bruttomesso si occuperà di bilancio, bandi e gestione delle risorse.

I capigruppo in consiglio comunale saranno Monica Bruttomesso per Porto Ceresio On, Jenny Santi per Porto Ceresio nel cuore e Virgilio Benzi per Comunità attiva.

Prestifilippo ha poi presentato le linee programmatiche del suo mandato dove accanto a progetti di sviluppo territoriale troveranno priorità le necessità più vicine ai cittadini, come il ripristino dei servizi di manutenzione e pulizia del paese, la cura e l’abbellimento dei quartieri, interventi per il miglioramento delle scuole.

Un programma che è stato approvato oltre che dalla maggioranza anche dal consigliere di minoranza Virgilio Benzi di Comunità Attiva, anche se con riserva: «Saremo esigenti – ha detto Benzi – Più gli atti saranno mirati ad una buona manutenzione del paese più avrà il nostro consenso. Ci auguriamo che i cambiamenti si possano vedere a breve, già nei primi 100 giorni della nuova amministrazione».

Astensione invece per Porto Ceresio nel cuore: «Anche se diversi punti del programma coincidono con la nostra proposta mancano temi importanti – ha detto la capogruppo Jenny Santi – Non si parla del mantenimento del tavolo di lavoro sul risanamento del lago, che riunisce 12 enti pubblici e che è stato istituito dal 2017 con buoni risultati, come la ritrovata balneabilità delle acque a Porto Ceresio. Non cìè traccia del distaccamento dei Vigili del fuoco che pure ha già ottenuto l’approvazione con decreto ministeriale, e infine non c’è il progetto di Casa Sicura per le donne vittime di violenza domestica».

Marco Prestifilippo ha concluso la seduta con alcune comunicazioni in merito alle iniziative già intraprese dalla Giunta in questi primi giorni di lavoro, dai contatti con Anas per valutare iniziative relative alla sicurezza stradale in paese a quelli con Enel Sole per l’attivazione di una convenzione per riqualificare l’illuminazione pubblica. Giunta al lavoro anche sul bando spiagge, sul parco giochi e sul progetto Interreg.