Premio Giuseppe Taliercio, da Fondirigenti tre premi per tesi di laurea sul management

Fondirigenti ha deciso di bandire un concorso che prevede l’assegnazione di 3 premi destinati a laureati, per tesi di laurea sui seguenti temi inerenti il management delle imprese industriali: transizione digitale, sostenibilità, inclusione e diversità di genere, nuove forme di lavoro agile.

Con questo premio, Fondirigenti promuovere il ricordo e la figura del manager a cui la Fondazione è intitolata con una iniziativa che promuova i valori della managerialità nelle nuove generazioni.

Il bando del Premio “Giuseppe Taliercio” è rivolto a studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una laurea agistrale, con una votazione non inferiore a 95/110. La laurea deve essere conseguita tra il 01/01/2021 e il 12/11/2021 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria o Statistica.

Ciascun premio sarà pari a 3.000 euro. Sarà possibile candidarsi fino al 12 novembre 2021. Saremmo davvero grati della vostra collaborazione nel diffondere a tutto il vostro network questa importante opportunità, che consentirà di valorizzare l’impegno e la ricerca delle nuove generazioni sui temi di attualità dell’azione manageriale, premiando gli elaborati e le idee più meritevoli.