Prime premiazioni ad Oktoberfoto 2021: gli audiovisivi migliori

Prime premiazioni ad Oktoberfoto 2021.

Venerdì 29 in sala Montanari c’è stata la premiazione degli audiovisivi vincenti della rassegna: a suggellare la cerimonia la presenza del Sindaco di Varese Davide Galimberti, e il neo assessore alla Cultura di Varese Enzo La Forgia, in uno dei suoi primi appuntamenti ufficiali dopo la nomina.

Primo classificato è stato “Tre figli e un papà” di Fabio Cardano (Prospettive Associazione Fotografica Camerese). La motivazione del premio è che si tratta di un ottimo esempio di realizzazione di un’idea: con fotografia essenziale e coinvolgente, colonna sonora adeguata al messaggio, sapiente regia.

Nomination a pari merito : “Lavoro 2.0” di Sabrina Bignardi e Luciano Visconti (Foto Club Arona), perchè l’idea di voler essere un pastore digitale seguito da un gruppo di pecoroni è geniale.

“Why me Why now” di Antonella Civera (Fotovideoclub Verbano APS Sesto Calende) è opera emotivamente coinvolgente. Il delicato uso delle immagini permette di riflettere su un argomento di non facile esposizione.

Menzione speciale è stata riconosciuta a “La dimensione del tempo collettivo” Foto in Fuga Fotoclub Inveruno, dove una sapiente regia ha saputo trasformare una mostra fotografica collettiva in una interessante esposizione audiovisiva.