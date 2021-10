Primo match ball mondiale per la Ferrari di Alessio Rovera in Bahrain

In calendario ci sono ancora due gare, entrambe sul circuito del Sahkir in Bahrain, ma Alessio Rovera e i suoi compagni di squadra (il danese Nicklas Nielsen e il francese François Perrodo) sperano di chiudere i conti alla prima occasione. In ballo, per il trio della Ferrari schierato dal team AF Corse, c’è addirittura un titolo mondiale, quello endurance (il cosiddetto FIA WEC) di classe GTE Am nel quale hanno ottenuto tre vittorie sulle quattro gare disputate fino a questo momento: Spa, Monza e soprattutto Le Mans, con l’unica incertezza nel round portoghese di Portimao.

Il 26enne di Varese e i suoi due compagni hanno fino a ora incassato 102 punti (50 dei quali presi a Le Mans: ogni gara ha un bottino differente a seconda della durata) e vantano un vantaggio solido sugli inseguitori più vicini, Ben Keating (Usa), Dylan Pereira (Ola) e Felipe Fraga (Bra) che gareggiano con la Aston Martin del team britannico TF Sport e che si trovano a quota 65,5. Poi altre due Ferrari “italiane”, quella della Cetilar Recing e la seconda di AF Corse, attualmente al terzo e quarto posto con 54 e 53 punti e potenzialmente ancora in corsa per il titolo visti i 65 ancora in palio.

La prima delle due corse in Bahrain sarà sulla distanza delle 6 Ore (la seconda invece sarà una 8 Ore) e scatterà alle 10 italiane di sabato 30 ottobre. Rovera avrà poco tempo per prendere confidenza con il circuito del Sahkir sul quale non ha mai girato: «Immagino per questo di trovare qualche incognita – spiega il pilota varesino alla vigilia – Si tratta di una pista con lunghi rettilinei e frenate importanti e sono certo che la squadra e la macchina mi aiuteranno ad adattarmi velocemente». Per regolamento la Ferrari 488 GTE di Rovera, Nielsen e Perrodo dovrà anche fare i conti con la zavorra assegnata ai vincitori delle prove precedenti e questo ovviamente complicherà le cose. «In questo rush finale però dovremo farci trovare pronti, con il coltello tra i denti, e spingere al massimo per conquistare punti pesanti».

La classe GTE Am sarà la più affollata con ben 14 vetture (e quindi alcune resteranno escluse dai punti: come dire, non basta arrivare in fondo per muovere la classifica…) su un totale di 32 bolidi iscritti alla “6 Ore”. Nella classe regina, quella delle Hypercar, non dovrebbero esserci problemi per le due Toyota Gazoo ufficiali, contrastate solo dall’unica Alpine mentre non sono iscritte le due Glickenhaus che hanno corso a Le Mans. Ben più ampia la lotta in LMP2 dove le due vetture del team Jota sono in lizza per il titolo insieme a quella del team WRT e a quella di United Autosports. In GTE Pro è lotta a quattro tra due Ferrari e due Porsche con il Cavallino Rampante di Pier Guidi e Calado favorito. Infine appunto la GTE Am dove tutto il tifo targato Varese va per Rovera e per i suoi compagni.