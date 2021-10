Prina commenta il pareggio con la Pro Vercelli: “Risultato giusto. Pagato la fatica di tre partite in sette giorni”

Prina 1 «Risultato giusto, abbiamo pagato la fatica di aver giocato la terza partita della settimana. Anche per merito dell’avversario non siamo stati brillantissimi ma siamo sempre stati dentro la partita, abbiamo sofferto il giusto. Chiaro che quando vai in vantaggio c’è sempre la speranza di portare a casa il risultato pieno ma penso che i ragazzi siano stati bravi a interpretare la partita».

Prina 2 «Punto che si somma ai precedenti quattro risultati utili consecutivi e che quindi ci permette di parlare di cinque partite senza sconfitte. Per i nostri obiettivi è un bel passo in avanti».

Prina 3 «La nostra crescita è legata ai giocatori che stiamo recuperando, ma anche oggi Piu che stava facendo bene poi ha preso una botta al quadricipite e abbiamo dovuto sostituire. Adesso comunque abbiamo maggiori risorse a disposizione che incidono nella partita: Parker sta rientrando a regime, come Brignoli. Cosa manca ancora? Molto, perché abbiamo ampi margini di miglioramento e questo dà grandissima motivazione per allenarci con la mentalità giusta. Intanto dobbiamo continuare a mantenere l’identità di squadra che abbiamo ottenuto, come dicono i risultati».

Brignoli 1 «Settimana dopo settimana stiamo crescendo. Come dice il mister abbiamo ancora grandi margini di miglioramento ma stiamo trovando la nostra strada e ultimamente penso si sia visto. Bello avere tanta gente sugli spalti a supportarci e vedere tanti ragazzini del settore giovanile a tifare. Danno una grande spinta».

Brignoli 2 «I problemi fisici? Sto rientrando da un piccolo stop cercando di ritrovare la forma giusta, voglio ritrovare continuità e minuti. I ruoli a centrocampo? Siamo un gruppo dove ognuno dà il massimo in ogni ruolo. Diamo tutti il massimo e dando il massimo la prestazione viene sempre fuori. Cosa manca alla squadra? Dobbiamo lavorare, lavorare e lavorare. Come si è visto è così che miglioreremo».