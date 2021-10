Prina: “Due punti persi che bruciano. Pagato l’unica possibilità concessa alla Giana “

Prina 1 «Oggi bruciano i due punti persi in una partita in cui Caprile non ha fatto una parata. Sappiamo che esistono partite così, nell’ultima parte della gara abbiamo cercato di proporre una squadra più fisica perché il motivo guida della partita era dettato da lanci di palle lunghe e basta. Nel nostro percorso di crescita dobbiamo cercare di giocare in momenti simili, lavorando di più sul fraseggio».

Prina 2 «Resta il rammarico perché abbiamo costruito 3-4 palle gol e alla fine torniamo a casa con due punti persi. Sesto risultato utile consecutivo? Nelle analisi che faremo in settimana è un dato che ci aiuta, anche per approfondire in maniera ancora più decisa i progressi che dobbiamo fare, soprattutto per riuscire a portare a casa i due punti in situazioni simili».

Prina 3 «Nel primo tempo avevamo preparato la partita per cercare di evitare di andare dietro al gioco della Giana. Lo abbiamo fatto bene ma alla lunga la stanchezza e alcune situazioni – siamo un po’ sfortunati per l’infortunio di Nicco e l’ammonizione di Pizzul – hanno incanalato la partita nell’unica possibilità in cui la Giana poteva trovare il pareggio. Parker? Un numero 9 così era da tempo che non lo allenavo, era alla prima partita intera e alla prima settimana con tutta la squadra».

Sportelli 1: «Due punti persi: tante volte gli episodi fanno da padrone della partita. Peccato perché oggi abbiamo concesso forse solo quel rigore. Quello di oggi rimane comunque il sesto risultato utile consecutivo, con questo spirito arriverà anche la vittoria e dobbiamo continuare con questo spirito, il resto verrà di conseguenza. Abbiamo sofferto un pochino nel finale del secondo tempo, dobbiamo essere sempre posizionati bene, in occasione del rigore abbiamo lasciato Tremolada libero».

Sportelli 2: «Prendere gol negli ultimi minuti brucia un po’. Non dobbiamo dimenticare il nostro percorso, due punti facevano comodo ma il campionato è ancora lungo e possiamo fare bene».