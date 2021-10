Prodotti finanziari: è boom di ricerche online per i conti correnti con carte di credito

Nell’ultimo anno sono aumentate le ricerche online sui conti correnti con le carte, strumenti essenziali per gestire spese e pagamenti in modo efficiente e versatile.

Secondo i dati di Google Trends, in 12 mesi sono incrementate le richieste di informazioni in merito alle carte di credito e di debito, con particolare attenzione alla tecnologia contactless per i pagamenti veloci senza contatto.

Sono risultate in crescita anche le ricerche inerenti la sicurezza delle carte di credito, un argomento molto gettonato per capire come realizzare pagamenti in modo sicuro nei negozi e soprattutto online.

Questi dati testimoniano come da parte degli utenti ci sia il desiderio sempre maggiore di migliorare le proprie conoscenze finanziarie, così da fare scelte del tutto consapevoli al momento di rivolgersi a un istituto di credito per aprire un conto.

I migliori conti correnti online con le carte

Tra i prodotti finanziari tecnologicamente avanzati più apprezzati nel settore dei pagamenti digitali c’è il conto corrente con carta di credito di Crédit Agricole.

Nel dettaglio, la banca mette a disposizione un conto online con canone zero con carta di debito contactless inclusa, inoltre a seconda delle proprie esigenze di spesa è possibile richiedere una carta di debito MasterCard evoluta oppure la carta di credito Nexi Classic.

La carta di debito MasterCard è uno strumento moderno e versatile, infatti non solo è equipaggiato con la tecnologia contactless ma è possibile collegare la carta con i wallet digitali. In particolare, si può registrare la carta di debito nelle app Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, per evitare di usare i contanti e pagare anche nei negozi con il proprio smartphone, una modalità ormai accettata nella maggior parte delle attività commerciali.

Anche le carte di credito Nexi sono dotate del sistema contactless, con il quale in Italia è possibile pagare fino a 50 euro senza digitare il codice PIN e senza inserire la carta nel POS, altrimenti per importi superiori basta confermare l’operazione con il codice segreto della carta. Le carte di credito consentono inoltre di scegliere l’opzione di rimborso degli acquisti, dal pagamento a saldo a fine mese oppure rateizzato in più soluzioni.

Usufruire di carte di pagamento moderne e innovative permette di gestire al meglio le proprie operazioni, beneficiando di sistemi di sicurezza adeguati per la protezione del conto corrente e dei propri dati personali. Ovviamente, è importante tutelare anche i dispositivi elettronici utilizzati per i pagamenti digitali, ad esempio installando sempre un buon programma antivirus nello smartphone usato per le operazioni tramite wallet virtuali.

Pagamenti digitali: le tecnologie più in crescita

Con la pandemia di Covid-19 è stata accelerata la transizione digitale anche nel settore dei servizi bancari, un fenomeno in corso da tempo con il passaggio dall’operatività allo sportello agli strumenti elettronici.

Al giorno d’oggi la maggior parte degli italiani ha ormai un conto corrente online, beneficiando di costi inferiori rispetto a un conto tradizionale e funzionalità innovative per gestire ogni operazione tramite piattaforma web o app mobile.

Secondo la School of Management del Politecnico di Milano, sono sempre di più le persone che usano meno il contante e pagano soltanto utilizzando le carte, le quali oggi rappresentano l’85% di tutte le transazioni realizzate. In particolare, nella nostra quotidianità stanno entrando soprattutto i mobile payments, ovvero i pagamenti tramite smartphone, grazie alla diffusione di tecnologie come la NFC e il QR Code per i pagamenti di prossimità.

Sono in crescita anche i wearable payments, i pagamenti tramite dispositivi indossabili come gli smartwatch, per i quali la stima del Politecnico di Milano prevede un transato fino a 1 miliardo di euro nel 2022.

Una tecnologia meno diffusa sono i pagamenti tramite oggetti smart, ad esempio gli altoparlanti intelligenti, una soluzione che nei prossimi anni potrebbe essere scelta da un numero crescente di utenti per fare voice shopping e pagare tramite applicazioni collegate al proprio account digitale.

Naturalmente è essenziale avere sempre un conto corrente online sicuro ed efficiente, preferendo i servizi bancari in grado di accompagnare l’evoluzione tecnologica e offrire soluzioni adeguate all’innovazione in corso.

Nonostante la facilità con la quale è possibile effettuare pagamenti digitali, infatti, non bisogna trascurare la sicurezza, scegliendo con attenzione gli strumenti e i metodi di pagamento per realizzare acquisti in modo conveniente, semplice e senza rischi.