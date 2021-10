“Puliamo il Mondo” al Parco Alto Milanese tra pulizie, spettacoli e laboratori di riciclo

Il giorno 24 ottobre 2021 si svolgerà al Parco Alto Milanese l’iniziativa “Puliamo il Mondo”. L’iniziativa, già posticipata due volte a causa del maltempo, si svolgerà nel pomeriggio con un ricco programma di eventi.

Si parte con la pulizia del verde alle 14.30 con appuntamento in uno dei tre punti di ritrovo: Legnano in via della Pace, davanti al portale d’ingresso del Parco; Busto Arsizio in via Olindo Guerrini, davanti alla sede del Parco; Castellanza in via Azimonti, davanti al portale d’ingresso del parco

Dalle 15.30, nell’area attrezzata della Baitina all’interno del parco sono previsti spettacoli e laboratori creativi per bambini legati al tema del riciclo; dalle 16.30 merenda offerta dalla Baitina.

L’iniziativa nazionale di volontariato ambientale, edizione italiana di Clean Up the World, è il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo, organizzata da Legambiente con i circoli di BustoVerde e Valle Olona e dal Consorzio Parco Alto Milanese con i Comuni di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano in collaborazione con la Consulta territoriale 1 dell’Oltrestazione di Legnano, la Coop Circolo Fratellanza e Pace di Legnano e la partecipazione di diverse associazioni.