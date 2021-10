Punto sull’Arte dedica una mostra personale al pittore di ritratti Silvio Porzionato. Vernissage sabato 30 ottobre. Dopo aver esposto nelle città più all’avanguardia di tutto il mondo, Silvio Porzionato arriva alla Galleria Punto sull’Arte a Varese per presentare i suoi ultimi lavori.

Galleria fotografica Punto sull’Arte dedica una mostra personale al pittore di ritratti Silvio Porzionato 4 di 7

Il riconosciuto pittore torinese, famoso per i suoi dipinti di figure raffigurate in close-up statuarie, presenta una serie di 16 ritratti femminili recentissimi di grandi e medie dimensioni, frutto della ricerca e del grande lavoro degli ultimi mesi.

L’intero piano terra della galleria varesina –nella sede di Viale Sant’Antonio, 59/61 – ospiterà a partire da sabato 30 ottobre la sua nuova mostra personale dal titolo MIRRORS. Alcuni suoi dipinti saranno inoltre visibili nella seconda sede della galleria in Via San Martino della Battaglia nel centro storico della città.

Condotti con un gesto pittorico fresco e immediato, accesi da tinte piene e succose e resi vibranti da una serie di interventi pittorici ulteriori – larghe strisce di colore stese con la spatola, disturbi visivi, sgocciolamenti – i volti femminili di Porzionato ingaggiano con lo spettatore un gioco di rimandi che affonda le sue radici nella tradizione dell’arte classica, potentemente votata alla bellezza, ma che trova il suo compimento nella potenza istintiva dell’espressionismo.

Bellissime, le donne dipinte dall’artista non sono mai ritratti, ma piuttosto archetipi della femminilità contemporanea, raccontata non solo secondo gli attuali canoni estetici, ma anche compiendo una ricerca psicologica nelle sue idiosincrasie e nei suoi disagi. Accanto alle grandi opere a colori pieni e accesi, la mostra presenta quattro pezzi in bianco e nero, dove a dispetto dell’abbassamento dei toni, ai bruni e alle scale di grigi resta intatta la scintillante luminosità della materia pittorica.

Il vernissage della mostra si terrà sabato 30 ottobre dalle 15 alle 19 presso la sede di Viale Sant’Antonio 59/61 e l’artista sarà presente in galleria.

L’evento è realizzato nel completo rispetto delle norme di sicurezza e pertanto sarà necessario esibire all’ingresso il Green Pass (esclusivamente nel corso del vernissage. Non sarà invece necessario per visitare la mostra durante i regolari orari di apertura della galleria). È consigliabile prenotare un appuntamento.

Al primo piano della galleria di Viale Sant’Antonio e nella seconda sede in Via San Martino della Battaglia nel centro storico di Varese sarà come sempre possibile scoprire le opere degli artisti rappresentati da PUNTO SULL’ARTE, tra cui le ricercate sculture in resina di Annalù, i delicati dipinti di Claudia Giraudo, le sculture in bronzo del giapponese Kyoji Nagatani, i dipinti malinconici di Jernej Forbici, le sculture evocative di Rudy Pulcinelli, le grandi opere pop in ceramica di Giorgio Laveri e tanti altri.

Sede I

Viale Sant’Antonio, 59/61

21100 Varese

Tel. 0332320990

Lun-sab 9.30-17

Sede II

Via San Martino della Battaglia, 6

21100 Varese

Tel. 03326909737

Lun-sab 9.30-13.30 e 14-17.30

Mail. info@puntosullarte.it

Web. puntosullarte.com

Facebook PUNTOSULL’ARTE

Instagram puntosullarte