I quadri della grande villeggiatura di un tempo nelle vetrine dei negozi di Luino

Ultima settimana per i negozianti di Luino per aderire a “Un quadro in vetrina” . L’iniziativa fa parte del progetto #artetrailaghi, realizzato dall’Associazione Amici del Carnovali detto il Piccio e dall’Associazione Amici delle Sempiterne in concertazione con stakeholder pubblici e privati ( Comune di Luino, Comune di Montegrino Valtravaglia, Comunità Montana Valli del Verbano, BPER banca, Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano).

Oltre all’esposizione che avrà luogo a Palazzo a Verbania da sabato 30 ottobre a domenica 7 novembre, alcune vetrine cittadine ospiteranno quadri di artisti citati nel volume “Villeggiatura e arte a Montegrino tra colline e lago Verbano”, proponendo così una mostra diffusa, un evento che potrebbe definirsi”art a’porter”.

Per tutti coloro che desiderano partecipare, potranno essere contattate le due associazioni alle mail info@ilpiccio.it e lesempiterne@gmail.com. (eventi #artetrailaghi)

Sabato 30 ottobre alle ore 16.00 si terrà il vernissage della mostra a Palazzo Verbania con una conferenza di apertura.

Lunedì 1 novembre alle ore 16.00 nella sala conferenze del Palazzo si terrà una Lectio di Giovanni Faccenda “L’altro Piccio. Oltre il mito” con esposizione di quattro opere di Giovanni Carnovali detto Il Piccio e la scultura “Rea” di Elena Rede.

Domenica 7 novembre alle ore 10.00 a Palazzo Verbania Antonella Petese propone un laboratorio di pittura dal vivo e a proseguire nel pomeriggio ci sarà il finissage della mostra.