Quattro atlete della Kinesis volano al Campionato Nazionale di Specialità

Momento d’oro per la Kinesis di Venegono Superiore, società che da oltre un decennio si occupa di fare crescere giovani talenti della ginnastica ritmica. Tutte le quattro atlete Junior della sezione Gold di Kinesis si sono infatti qualificate al Campionato Nazionale di Specialità.

Dopo la qualificazione diretta alla finale nazionale guadagnata da Alessia Cucchetti (campionessa regionale palla e cerchio categoria Junior 2), Martina D’agostino (clavette categoria Junior 2) e Alice Beraldo (nastro categoria Junior 1), le atlete varesotte sono tornate in pedana sabato 9 ottobre al Palamare di Caorle con l’obiettivo di conquistare i pass mancanti.

Sotto la guida della direttrice tecnica Serena Farina, Alice Beraldo si è qualificata prima al cerchio nella categoria Junior 1, grazie a una routine di alto livello; conquistano il terzo posto valido per la finale nazionale anche Martina D’agostino e la compagna Daniela Gohxa, presenti alla prova con l’esercizio misto palla-nastro.

«Le nostre atlete mostrano maturità in pedana e una grandissima voglia di arrivare in alto» ha detto la DT Farina. «Le settimane che ci separano dalla competizione nazionale saranno intense, ma siamo consapevoli di poter fare bene. La nostra società ha dimostrato negli anni di saper formare delle atlete molto competitive in questo campionato di alto livello e vogliamo anche quest’anno essere all’altezza delle aspettative». La finale nazionale è ora in programma nel fine settimana del 6 e 7 novembre a Foligno.