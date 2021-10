Questa sera il faccia a faccia tra Bianchi e Galimberti a Varese

Davide Galimberti e Matteo Bianchi, faccia a faccia per una serata nell’ultimo confronto elettorale prima del turno di ballottaggio. L’appuntamento organizzato dal nostro giornale è per questa sera giovedì 14 ottobre alle 20.30 alla sala Campiotti di Varese. Si terrà in presenza ma i posti sono esauriti. Per chi non è riuscito a prenotare comunichiamo fin da ora che la serata sarà trasmessa comunque in streaming sui canali Youtube e Facebook di Varesenews alle ore 21.

I due candidati sindaco, nella fase finale di una lunga campagna elettorale, si confronteranno sulle domande pensate da Varesenews e da quattro ospiti della vita sociale, economica e istituzionale della città. Per i due contendenti sarà forse l’ultimo momento per trovarsi faccia a faccia prima dell’apertura delle urne e per i cittadini l’occasione per ascoltarli mentre rispondono ai grandi temi che interessano il futuro della città, con qualche sfida a sorpresa.