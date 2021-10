Regione Lombardia stanzia 70.000 euro per progetti varesini dedicati ai ragazzi

Sono 22 i nuovi progetti dedicati ai giovani che verranno realizzati nei prossimi mesi grazie al finanziamento di 1,37 milioni di euro di Regione Lombardia previsto dal bando ‘La Lombardia è dei Giovani 2021‘.

COINVOLTI OLTRE 50.000 RAGAZZE E RAGAZZI – I progetti finanziati coinvolgeranno complessivamente oltre 50.000 ragazze e ragazzi, con iniziative innovative e all’avanguardia.

NUOVE PROSPETTIVE DAL CAPACITY BUILDING – Tra i progetti finanziati dal bando 2021 , ce ne sono numerosi che si focalizzano su azioni di ‘capacity building’, cioè sull’investimento di tempo e risorse per migliorare i risultati delle organizzazioni non profit. Si va da progetti per superare difficoltà o ostacoli territoriali, soprattutto in ambiti montani, alla valorizzazione della storia e delle caratteristiche dei diversi territori, a nuove soluzioni per incrementare la rete dei servizi ‘Informagiovani’.

IL DETTAGLIO DEI FONDI SUDDIVISI PER PROVINCIA – I 22 progetti vincitori del bando saranno realizzati in 11 province lombarde. Di seguito il dettaglio delle somme che verranno erogate, suddivise per provincia.

– Milano: 209.214 euro; - Bergamo: 207.151 euro; - Monza e Brianza: 202.936 euro; - Lecco: 193.824 euro; - Mantova: 120.810 euro; - Como: 99.861 euro; - Sondrio: 70.000 euro; - Cremona: 70.000 euro; - Varese: 70.000 euro; - Brescia: 67.228 euro; - Lodi: 58.976 euro