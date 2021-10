Rescaldina dà il benvenuto a due nuovi defibrillatori semiautomatici pubblici

Rescaldina dà il benvenuto a due nuovi defibrillatori semiautomatici: i due apparecchi sono stati installati domenica 24 ottobre in stazione e sulla cancellata all’ingresso della nuova sede della Pro Loco cittadina, e portano a 15 il numero delle postazioni complessivamente presenti sul territorio comunale, con cinque DAE costantemente a disposizione della popolazione. Numero, quest’ultimo, che è peraltro destinato a crescere a stretto giro di posta: anche la postazione installata alla farmacia comunale nel 2019 grazie alla donazione di ANCOS, infatti, presto sarà resa accessibile 24 ore su 24 così come lo sarà il nuovo DAE prossimo al posizionamento nella zona dell’Oltre Saronnese.

«Ci stiamo avvicinando al rapporto di un DAE ogni 1.500 cittadini, ovvero l’indice per definire un paese cardio-protetto – sottolinea il sindaco, Gilles Ielo -. Ad oggi in paese ne abbiamo 15 installati ma non tutti accessibili sono accessibili 24 ore su 24 perché una parte degli apparecchi si trova negli impianti sportivi e nelle scuole: ogni nuova installazione di DAE disponibili al pubblico, però, ci proietta sempre più verso il requisito. Queste ultime due postazioni sono significative anche perché sono frutto della raccolta fondi lanciata nel 2018 con “Le vie del Natale”, che finanzieranno anche la prossima postazione nell’Oltre Saronnese: il ringraziamento va alla Consulta Commercio, alla Pro Loco, a tutte le associazioni che avevano partecipato e ai privati cittadini che con le loro donazione hanno permesso di arrivare ad un buon numero di dispositivi».

E significativa è anche la scelta delle location per le due nuove postazioni, che è ricaduta sulla stazione «per dare corpo al progetto di creare un presidio e renderla un luogo vissuto» promossa dall’amministrazione prima con il progetto di pronto intervento sociale per la presa in carico delle situazioni di bisogno legate all’abuso di sostanze stupefacenti avviato in primavera e poi con il recupero dei locali della ex biglietteria, e sulla sede della Pro Loco che della raccolta fondi era stata una delle maggiori promotrici e grazie alla nuova sede e al progressivo allentamento delle misure restrittive torna sempre più a fare da motore alla socialità in paese.