Riapre con Albachiara ed Elena l’emporio del Sacro Monte

Riapre, dopo un anno e mezzo di stop e con una nuova ed entusiasta gestione l’Emporio del sacro Monte, il negozio polifunzionale nel borgo di Santa maria del Monte a Varese, aperto più di 10 anni fa e gestito dalla Pro Loco di Varese.

A pochi metri dalla funicolare e dal Santuario, il negozio da sempre fornisce – e prenota – alimentari e generi di prima necessità ai residenti, ma anche informazioni e brochures turistiche, wifi libero, souvenir e prodotti tipici locali e del Sacro Monte: a dargli nuova vita sono due giovani donne, Albachiara Papi ed Elena Ferri, che hanno annunciato il cambio di passo proprio sulla pagina Facebook dell’Emporio.

Albachiara, figlia del celebre fotografo Vivi Papi, è tornata nel borgo del Sacro Monte, dove la famiglia ha una casa rimasta per diversi anni abbandonata, poco prima del lockdown «Sono tornata in Italia circa 4 anni fa, con l’intento di ristrutturare la casa di papà. Ma è stato più difficile del previsto, la casa non è ancora rimessa in ordine, e nel frattempo è arrivato il lockdown – spiega Albachiara – o e mio marito per venire qui abbiamo abbandonato il lavoro in Francia, a Parigi, dove abbiamo abitato per più di dieci anni abitavamo . E’ stato veramente un periodo difficile per la famiglia (hanno anche due bimbe), ma adesso sembra si stia risolvendo tutto, anche in maniera felice. Ora lavoriamo sia io che mio marito, l’impegno che ho preso mi entusiasma, e nello stare qui ho pure ritrovato in me la passione del papà. Accanto all’Emporio, ora sviluppo anche la professione di fotografa e videomaker».

Albachiara ha riaperto da sola l’emporio all’inizio dell’estate: innanzitutto nella giornata di sabato e domenica (dalle 10 alle 17) ma anche il mercoledì mattina: «Porto su frutta e verdura del territorio, quest’estate tra le signore hanno fatto successo le pesche fresche di Monate – spiega – cerco di tenere sempre “fresco” l’emporio con prodotti locali, ma anche con quello che serve».

Da un paio di settimane, però, sono in due: l’ha raggiunta nell’attività infatti anche Elena Ferri, milanese, che 4 anni fa ha cambiato la sua vita venendo a vivere a Varese. Naturopata diplomata da oltre 10 anni è stata però prima artista, musicista, cantante, compositrice, make up artist, e ancora ora è scrittrice. «Il connubio natura -natura umana – arte per me è stato sempre presente, e a un certo punto è diventato naturale proseguire in questo filone» spiega. Le sue ultime iniziative prima dell’emporio sono legate all’organizzazione di camminate in natura che aiutano alla consapevolezza del se, scoprendo anche posti non noti. «Per questo motivo per me il varesotto è impagabile. Quando abitavo a Milano, la mia casa era la Valcuvia, dove andavamo con la famiglia nei weekend per fare escursioni. Li mi sentivo a casa davvero, e per questo sono venuta a vivere qui. E’ un gioiello nascosto da cui non sono piu voluta andare via».

Con tante motivazioni e capacità artistiche messe insieme, unite all’amore di entrambe per la natura, l’emporio del sacro Monte riparte con una marcia in più: «Dopo la riapertura, il negozio ha già dato buoni riscontri – spiega Giancarlo Di Ronco, della Pro Loco di Varese che gestisce l’emporio, che ha seguito il progetto fin dalla sua nascita – Per l’anno prossimo prevediamo anche uno spostamento in un punto di migliore passaggio, e stiamo lavorando a nuovi prodotti del sacro monte da sviluppare, grazie anche alla loro attenzione e inventiva. Un po’ in silenzio, ma noi continuiamo a fare il lavoro di promozione turistica del borgo, grazie anche a sacromontevarese.net e alle schede preparate su google maps, che costituiscono l’80% dell’informazione turistica on line del sacro Monte: abbiamo 1un milione e mezzo di visualizzazioni al trimestre come sacro monte Varese Unesco, e 40 mila foto viste ogni mese».

Al sacro Monte però non basta l’emporio e l’evidenza su Google: «E’ fondamentale coordinarsi per la promozione turistica del sacro Monte – conclude di Ronco – Sono anni invece che siamo allo stato brado. Qualcosa si è mosso quando è stato nominato l’assessore Lovato, che aveva messo delle basi importanti e che noi speriamo sia riconfermato. Ma soprattutto speriamo che ci sia un assessore dedicato solo alla promozione turistica, per i prossimi 5 anni: solo cos’ si può davvero ripartire».