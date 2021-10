Riapre la circolazione sulla salita del Marone per Vedano Olona

Il Comune di Vedano Olona informa che oggi, mercoledì 6 ottobre, dalle 16.30 la Provincia di Varese ripristinerà, anche se in modalità provvisoria il doppio senso di marcia di circolazione della SP60 meglio conosciuta come strada del Marone.

Soddisfatto della notizia il sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio: «Un sentito ringraziamento va ai tecnici che si sono prodigati, nei tempi previsti e nonostante il maltempo, per il ripristino in sicurezza della circolazione di questo nevralgico tratto di strada».

La strada era stata chiusa nella mattinata di mercoledì 29 settembre dopo la caduta di sassi, terra e rami dal muraglione che sovrasta la curva, subito dopo la rotatoria sulla Varesina in direzione di Vedano Olona.

L’intervento per la messa in sicurezza del punto in cui è franato il terreno, a cura della Provincia di Varese, non è ancora completato. I lavori proseguiranno nei prossimi giorni.