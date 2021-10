Riapre la velostazione di Garbagnate Milanese. Fino a 68 bici in spazio coperto e dotato di videosorveglianza

Ha riaperto nella giornata di giovedì 21 ottobre la velostazione all’interno della stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese.

Terminati i lavori di rifacimento e sistemazione, la stazione potrà ora accogliere in una struttura coperta, illuminata e videosorvegliata fino a 68 biciclette. L’opera è stata realizzata da Ferrovie Nord, mentre il Comune di Garbagnate Milanese ha partecipato mettendo a disposizione le rastrelliere.

La velostazione sarà accessibile all’utenza tramite le tessere di trasporto già in uso (“Io viaggio”).

Sono attualmente 26 le velostazioni presenti sulla rete di Ferrovienord, per un totale di oltre 2.000 stalli a disposizione degli utenti. La struttura di Garbagnate Milanese è la diciannovesima presente sulla rete di Ferrovienord in cui si possono utilizzare le tessere di trasporto per l’accesso. Le altre sono nelle stazioni di Busto Arsizio, Castano Primo, Castellanza, Cesate, Como Borghi, Cormano-Cusano, Garbagnate parco delle Groane, Gerenzano-Turate, Grandate, Meda, Merone, Milano-Bruzzano, Saronno, Turbigo, Vanzaghello, Varese Nord, Varese Casbeno e a Rovato in provincia di Brescia.

Entro la fine dell’anno verranno completate le velostazioni di Cislago, Mozzate e Malnate, la cui inaugurazione è prevista nei primi mesi del 2022.