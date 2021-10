“Richiami” ai cittadini di Carnago che esprimono opinioni, l’opposizione scrive alla sindaca

Riceviamo e pubblichiamo la lettera che l’opposizione di Visione Comune ha inviato alla sindaca di Carnago Barbara Carabelli

Gent.ma sig.ra Sindaca di Carnago,

ci rivolgiamo a lei, certi della sua volontà di garantire a tutti la tutela ed il rispetto del diritto di parola e di opinione in quanto siamo venuti

direttamente a conoscenza di alcuni comportamenti estremamente allarmanti da parte di membri dell’Amministrazione Comunale.

Il riferimento è ad episodi in cui alcuni concittadini sono stati contattati privatamente e ripresi per aver espresso pubblicamente pensieri contrari alla linea politica dell’attuale maggioranza, con il risultato, volontario o meno che sia, di un effetto intimidatorio.

Crediamo che ogni cittadino sia libero di esprimere pareri ed opinioni in modo civile, tanto verbalmente quanto su luoghi virtuali quali sono i social network che rendono il pensiero visibile e condivisibile con un’utenza allargata.

Reputiamo che la pratica di contattare il privato cittadino chiedendo di rimuovere la propria opinione, richiamandolo all’ordine senza che abbia commesso alcun reato, sia grave, pericoloso e lesivo della libertà di pensiero riconosciuta e garantita dallo Stato.

Chiediamo pertanto chiarimenti ed auspichiamo che questa pratica intrapresa da alcuni membri dell’amministrazione comunale di Carnago

venga immediatamente abbandonata in virtù del rispetto della libertà e del cittadino stesso.

In quanto referente dell’organismo amministrativo che rappresenta e come responsabile politica del Suo gruppo consiliare, ci aspettiamo una

Sua immediata presa di posizione che possa rassicurare la popolazione garantendone la libertà di espressione che, direttamente o indirettamente, viene oggi minata da una sconsiderata gestione della comunicazione e da una singolare interpretazione del ruolo istituzionale da parte del gruppo di maggioranza.

Certi di un suo riscontro, porgiamo cordiali saluti

Massimo Dell’Acqua

Elena Castiglioni

Gruppo consiliare Visione Comune