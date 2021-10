Il richiamo dei federalisti: “No alla divisione, sì all’unità europea in un mondo globale”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della sezione di Gallarate del Movimento Federalista Europeo.

No al fascismo e alla divisione, Sì all’unità europea.

C’è un filo conduttore tra l’aggressione alla sede della CGIL di Roma, la lettera dei dodici paesi UE che chiedono alla Commissione di finanziare la costruzione di nuovi muri anti-migranti e la sentenza della Corte costituzionale polacca sul primato del diritto nazionale su quello europeo.

La Sezione di Gallarate del Movimento Federalista Europeo riconosce quel filo nell’obiettivo – comune a questi tre fatti – di fermare l’azione dell’Unione europea, come comunità di destino che, nella coesione e nell’interesse collettivo comune, trova la forza di fronteggiare meglio i nuovi equilibri geo-strategici che stanno spostandosi dall’Atlantico al Pacifico.

Il Recovery Plan ha posto le basi per orientare l’economia verso la transizione ambientale e sociale. La politica europea e quella nazionale devono dunque procedere di pari passo.

Contro questa prospettiva si muovono i movimenti dell’estrema destra e del sovranismo in nome della superiorità dell’interesse nazionale, idea fallace e anacronistica in un mondo sempre più interdipendente e con il continente asiatico che si configura come potente soggetto economico e politico.

Ottanta anni fa il Manifesto di Ventotene tracciò una originale linea di demarcazione tra il progresso e la conservazione, definendo quest’ultima come il campo di coloro che vogliono rimanere aggrappati al totem della sovranità assoluta del proprio stato (velenosa eredità del Novecento), indicando invece nel progresso il campo di coloro che vogliono condividere la sovranità politica al di là del proprio stato, facendo emergere i concetti di “comunità di destino” e “interessi generali per l’umanità”.

Il messaggio di Ventotene è valido ancor oggi e ci consente di condannare questi tre fatti come negazione della democrazia e dell’unità europea.

