Rielezione del sindaco di Caronno Pertusella Marco Giudici, le reazioni

Dopo l’affermazione alle urne e i festeggiamenti insieme alla sua squadra, a Marco Giudici arrivano i complimenti da parte di diversi esponenti politici e membri di realtà attive sul territorio.

«Un bravissimo sindaco come Marco Giudici non poteva non essere confermato con un grande risultato personale e del suo gruppo. Bravo Marco. Caronno Pertusella merita un Sindaco attento e competente come te!», scrive Giovanni Corbo, segretario provinciale del Pd e sindaco di Besnate che già in campagna elettorale si era esposto a favore del sindaco caronnese uscente.

Congratulazioni e auguri di buon lavoro arrivano anche dal vicino di casa, eletto solo un anno fa, Augusto Airoldi, primo cittadino di Saronno, a cui fa eco il Pd della città degli amaretti che allarga il discorso e coglie l’occasione per esultare per le vittorie a Roma, Torino e Varese oltre che a Caronno Pertusella: «Anche ai ballottaggi una forte vittoria dei candidati Dem, un’onda positiva che continua. I cittadini hanno premiato candidati credibili e con esperienza, sostenuti da coalizioni progressiste coese e con progetti chiari, in linea con la voglia di ripartenza del Paese senza strizzatine d’occhio ad ambienti “più o meno estremi” – scrivono dal Pd di Saronno -. Nonostante l’astensione i nostri candidati, come Gualtieri e Lo Russo che a Roma e a Torino vincono a valanga, hanno aumentano molto i voti ricevuti al primo turno, questo dimostra la loro capacità di interessare e guadagnare la fiducia anche di chi non li aveva scelti al primo turno. Per il nostro partito questo non è il momento di festeggiare e basta, ma anzi di impegnarsi ancora di più, “testa bassa e pedalare” come direbbe Beppe Sala, per rafforzare sempre di più l’area di centro sinistra nel Paese. Congratulazione e tutti i nostri sindaci e buon lavoro, in particolar modo a Davide Galimberti sindaco di Varese e a Marco Giudici sindaco di Caronno Pertusella».

Infine, i complimenti da parte della comunità islamica di Saronno, che aveva augurato la vittoria a Giudici in occasione del saluto di don Armando Cattaneo lo scorso fine settimana e che ribadisce la propria felicità e la volontà d collaborare insieme anche in futuro: «Tutta la comunità Islamica di Saronno si complimenta con lei per la rielezione a sindaco della città di Caronno Pertusella signor Marco Giudici – commentano dal Centro Islamico di Saronno -. Con l’auspicio di una proficua e continua collaborazione, le porgiamo i migliori auguri di buon lavoro».